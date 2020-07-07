中職／5分落後沒在怕 兄弟亮燈M3
中信兄弟隊把樂天桃猿隊洋投霸能打成「三分砲製造機」，蘇緯達六局上代打敲出三分砲超前，率隊以九比七獲勝，點亮上半季封王魔術數字M3。
近況低迷的猿隊再度搞砸五比○領先優勢，三局下靠單局五次盜壘、兩次觸身球、三支安打賺進的五分，一轉眼就花光。
兄弟從四局起反攻，陳子豪、黃鈞聲接連在得點圈有人時建功，先追回兩分，五局王威晨首打席敲二壘打，最終跑回分數；六局更是連兩棒代打都收神效，張志豪敲安打、一分打點，蘇緯達補上三分砲，猿隊換投後仍被詹子賢敲出兩分打點二壘打。
蘇緯達這一棒，也將先發六局、失五分的德保拉從敗投打成勝投，開季五連敗後七連勝，單獨站上勝投榜首位。
霸能先發投五點二局、責失八分，連兩戰對兄弟、合計投十點二局、失十七分（責失十六分）、挨三發三分砲，無力助隊在上半季頹勢踩住剎車。
兩隊此戰先發陣容都有異動，猿隊近期守備崩盤，調上卅七歲資深外野手詹智堯，希望借重他的老經驗穩定軍心，兄弟「大師兄」林智勝從四月底就因手指傷勢缺陣，也在昨天歸隊助拳。
一歸隊就扛第四棒，林智勝也承認有嚇到，「但不管什麼定位，賦予我的任務就要想辦法達成。」他在二軍復健賽手感火燙，兄弟早在上周就有意將他調上一軍，但他以尚未準備好婉拒。
林智勝說：「我就是這樣，一個感覺回來，就是回來了。」
蘇智傑扮悍將殺手止獅隊連敗
昨晚另一場比賽，統一獅隊蘇智傑扮演富邦悍將隊「殺手」，單場敲四安、貢獻四分打點，率隊五比三獲勝，獅隊中止四連敗，悍將隊落後一場勝差、繼續墊底。
蘇智傑對悍將隊出賽十九場、六十九個打數擊出卅一支安打、五支全壘打、廿分打點，對戰打擊率高達四成四九。
獅隊昨晚兩度超前比數，都是靠蘇智傑當「英雄」，六局下的第五分也靠他貢獻，成為此戰勝利打點，獲選單場MVP；對於下半季的展望，他說：「希望每天都有好表現。」
獅隊先發投手古林睿煬投五局、失三分，靠隊友打擊相挺，拿到個人本季第二勝，也是二連勝；悍將隊洋投伍鐸吞下五連敗。
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