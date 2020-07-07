中職／兄弟扭轉0：5落後亮燈 丘總：不放棄是我們文化

中信兄弟隊沒被0：5的落後擊潰，逆轉以9：7擊敗樂天桃猿隊，也順利點亮上半季封王魔術數字M3，總教練丘昌榮感謝球員沒有放棄，「不放棄，這就是我們球隊的文化。」對於第六局連續兩棒代打奏效，同樣直言：「是選手做得好，要感謝他們。」

猿隊在第三局靠5次盜壘、2次觸身球、3支安打取得5：0領先，兄弟的亮燈大計看似要先擱置，但第四局起攻勢不斷，第六局單局灌進6分，連續兩棒都靠代打建功，張志豪以安打先送回1分，蘇緯達再補上逆轉三分砲。

蘇緯達代打敲出三分砲，他表示，上場沒多想什麼，「代打就一次機會，把力量一次釋放，完成自己的工作。」儘管屢屢代打建功，但他說：「我不喜歡代打，我喜歡先發啦！我喜歡有穩定的出賽。」

前役跑壘拉傷大腿的張志豪，堅稱自己還能上，丘總說：「他說可以，但還是要考慮選手運動生命。」此役退居代打，同樣能為球隊帶來貢獻。

兄弟此役也迎來主砲林智勝歸隊，單場3打數敲出1支安打，另有2次保送，丘總讚他選球和攻擊都表現出色，「他說他很緊張，我覺得他在開玩笑。」

無懼五分落後，兄弟逆轉贏球，丘總透露，林智勝、周思齊、王勝偉等老將，都持續在休息室裡喊聲，「一直在鼓勵隊友，希望這樣的風氣也可以延續下去。」兄弟上半季封王腳步已經不遠，丘總表示，「還是一場一場做好。」