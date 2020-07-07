中職／蘇緯達代打逆轉三分砲 兄弟季冠軍亮燈M3

0：5落後，也擋不住中信兄弟隊要在今晚點燈的決心，第六局蘇緯達代打敲出逆轉三分砲，終場以9：7再賞樂天桃猿隊一場重大挫敗。兄弟今天贏球後，點亮上半季封王魔術數字M3，續朝周五在洲際球場封王的目標駛近。

猿隊在三局讓兄弟投捕一陣慌亂，單局出現破猿隊隊史紀錄的5次盜壘，陳晨威連跑二壘、三壘，本季20盜得手，廖健富、陳俊秀、郭嚴文也都湊一腳，郭嚴文、林承飛的安打各帶2分打點，老將詹智堯繼續補刀，敲安送回猿隊單局第5分。

處於0：5落後的兄弟，從四局起展開反攻，陳子豪、黃鈞聲在得點圈有人時建功，先追回2分，五局王威晨首打席敲二壘打，最終跑回分數。

兄弟六局連續兩棒代打都收到奇效，張志豪先敲安打帶有1分打點，蘇緯達補上逆轉三分砲；猿隊換投後，詹子賢敲二壘打，再進帳2分，單局灌進6分。

猿隊第八局的反撲，從兄弟投手吳俊偉連兩次保送後展開，林泓育和陳俊秀連兩棒安打，追近到7：9，兄弟換上鄭凱文「拆彈」化解危機。

猿隊洋投霸能連兩周對兄弟被打爆，前役先發5局、失9分（責失8分），今天先發5.2局再責失8分；兄弟洋投德保拉先發6局，被敲7安打、5保送，丟掉5分，球隊演出大逆轉，也讓他順利取得個人七連勝，站上勝投榜領先。