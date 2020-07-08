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中職／陳偉殷有能力有票房 聯盟應專案邀約

聯合新聞網 / Tzuyi
陳偉殷離開美國職棒後，未來的去處成為焦點，中華職棒應該專案網羅，讓他跟有意網羅的球團都能解套。 美聯社
陳偉殷離開美國職棒後，未來的去處成為焦點，中華職棒應該專案網羅，讓他跟有意網羅的球團都能解套。 美聯社

新冠肺炎(COVID-19)肆虐全球，世界各地的職業棒球都受到影響，美國職棒至今遲未開打，各隊由於無法承受成本壓力，紛紛釋出部分小聯盟球員。旅美投手陳偉殷即將邁入35歲，因年紀偏大且不在球隊未來規劃中，在6月底慘遭水手隊釋出。由於正處於中華職棒籌備季中選秀時間點，聯盟官方想邀他回台效力，但他則在個人臉書回應將以國外機會優先。

陳偉殷出身於棒球名校高苑工商，2002年IBA世界青棒錦標賽中一戰成名，因而讓受到國外球隊球探關注。2003年的世界盃後，日本職棒的搶人更是激烈，中日龍隊甚至出動名將陳大豐遊說，隔年順利網羅他入隊，並成為隊史上最年輕的開幕一軍投手。陳偉殷加入中日後，前四年表現並不順遂，甚至在2006年底因傷被轉為育成選手。

2008年傷癒復出後，陳偉殷有如打通任督二脈，球速開始飆破150KM，壓制力也越來越好，日職首勝、先發首勝都在這年。其中還曾有單月0.82的防禦率，讓他獲得單月MVP殊榮，這年他更是以防禦率1.54 ，榮獲中央聯盟防禦率王獎項，而且他還投出單季4場完封。2009年為了避免他被美國職棒挖角，球隊將他的年薪從3500萬日圓調升至1.1億日圓，與巨人隊山口鐵也一起成為日本職棒史上從育成選手躍升為億圓身價球星的前兩人。

陳偉殷2008年在日本職棒異軍突起，整季先發防禦率僅1.54，不少美國職棒球隊當時就對他垂涎不已。 聯合報系資料照片
陳偉殷2008年在日本職棒異軍突起，整季先發防禦率僅1.54，不少美國職棒球隊當時就對他垂涎不已。 聯合報系資料照片

2012年陳偉殷轉戰巴爾的摩金鶯隊，成為台灣首位從日本職棒跳槽美國職棒的球員，首季他繳出12勝的佳績，馬上就成為球隊頭號先發投手。總計他在金鶯隊4年獲得46勝，防禦率3.72，K9值為7。2016年陳偉殷投靠邁阿密馬林魚隊，成為台灣史上最高薪的旅美球員，不過接下來的發展並不順利，隔年就因傷缺陣。後來又碰到球隊經營權更替及大換血，2019年先是被移出先發輪值，改為擔任牛棚投手，後來更是在年底被釋出。陳偉殷今年初加入西雅圖水手隊，雖獲得春訓邀請，但出賽機會不多，又碰上疫情影響再度遭到釋出，實在是時不我予。

陳偉殷在金鶯隊時期，狀況算是穩定，而且有一定的壓制能力，成為當時球隊的頭號先發，因此合約到期後被高薪挖腳到馬林魚隊。 歐新社資料照片
陳偉殷在金鶯隊時期，狀況算是穩定，而且有一定的壓制能力，成為當時球隊的頭號先發，因此合約到期後被高薪挖腳到馬林魚隊。 歐新社資料照片

帳面上的成績雖然不如以往，陳偉殷目前的狀態實際上沒有退化太多，去年均速還保有147.6KM，與生涯平均148KM並沒有相差太多，最快球速也能到151.3KM。不過他速球的球路軌跡及變速球使用比例，確實與以往有所不同，這可能會是他2019年成績大幅下滑的原因之一。這樣的改變有二：其一是當家捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)在球隊大換血中離隊，因此不同的捕手有不同的想法，另一方面可以解釋為他的投球定位改變，從牛棚出發本來就會有不一樣的調整及配球。

因此若有教練能夠幫助陳偉殷恢復先發時的調整模式，並且找到與他能培養出默契的捕手，以他去年的整體投球狀態，應該仍會有一定的水準。由於美國職棒目前仍處封館狀態，想要有教練能夠協助他，他勢必只能往台、日、韓三國職棒發展。不過他要到中職，卻不如會長說的容易，他只能參加選秀會，或是以旅外傑出球員條款加入。

但是目前陳偉殷不太可能參加選秀會，所以只要他願意，原則上會長已經提議讓他採旅外傑出球員條款方式加入。之前首例是以3輪選秀權的代價換取逆指名加盟，付出的代價太大，恐怕會讓球團猶豫不決。若採「他隊同意的補償方式」，在沒有限制的情況下，以陳偉殷的價值及帶來的票房，恐怕會有些球團要求付出不小的代價，因此各球團何不先商議好規則，一起積極爭取，讓陳偉殷感受到更大的誠意。中職已錯過王建民，若是再錯過陳偉殷，就真的太可惜了。

陳偉殷(右)過去出現在台灣球場，都只是在場邊替好友加油，但其實球迷更期盼他能夠回台效力！ 聯合報系資料照片
陳偉殷(右)過去出現在台灣球場，都只是在場邊替好友加油，但其實球迷更期盼他能夠回台效力！ 聯合報系資料照片

從歷史上來看，為了邀請知名的旅外球員，中職並不是沒有讓步過。1991年陳義信就是透過洋將選秀會加盟兄弟象。2018年筆者曾建議特案網羅王建民，可惜事與願違，讓王建民無法在台灣展現球技。現在聯盟及球團或許應該仔細規劃，以對大環境有幫助的格局來考量，如何提出誘因讓大咖球星願意返台效力，卻不會影響球團正常發展的專案。讓球星可以在家鄉球迷前面大展身手，也可以幫助中職票房再度翻紅，球迷更可以大飽眼福，一起創造多贏的局面。

陳偉殷 王建民

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