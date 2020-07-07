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中職／蘇智傑扮演悍將隊殺手 率獅隊中止4連敗

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
蘇智傑賽前對悍將隊出賽18場、64個打數擊出27支安打、5支全壘打、16分打點，對戰打擊率高達4成22。 本報資料照片
蘇智傑賽前對悍將隊出賽18場、64個打數擊出27支安打、5支全壘打、16分打點，對戰打擊率高達4成22。 本報資料照片

統一獅隊蘇智傑棒打富邦悍將隊有心得，今晚單場敲4安、貢獻4分打點，率隊5：3獲勝，獅隊中止4連敗，悍將隊落後1場勝差、繼續墊底。

蘇智傑賽前對悍將隊出賽18場、64個打數擊出27支安打、5支全壘打、16分打點，對戰打擊率高達4成22。

今晚比賽首局上悍將隊先拿1分，2局下，獅隊靠林祖傑、林祐樂安打及對手失誤，扳成平手，蘇智傑接著擊出二壘打，送進兩分超前。

悍將隊3局上拿兩分追平，蘇智傑在4局下再度跳出來當「殺手」，在林祐樂保送、陳傑憲安打之後，再補上一支安打，獅隊攻進第4分。

獅隊6局下又有分數進帳，依舊是蘇智傑貢獻，在林祐樂安打後再敲安，助隊拿到奠定勝基的第5分。

蘇智傑5打數擊出4支安打，也是勝利打點，獲選單場MVP，個人對悍將隊打擊率再提升到4成49，對戰貢獻打點20分。

獅隊先發投手古林睿煬投5局、被敲7支安打、投出5次三振、失3分皆為責失，靠隊友打擊相挺，拿到個人本季第2勝，也是2連勝。

古林睿煬在7月1日對悍將隊先發5局、被敲6安、投出5K、失1分責失，拿到職棒生涯首勝，目前兩場勝投都來自悍將隊。

悍將隊先發洋投伍鐸還是贏不了，投5局、被敲9安，失4分僅有1分責失，吞下5連敗，近7場出賽沒有勝投進帳，前一勝是5月13日對戰中信兄弟隊。

蘇智傑

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