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日職／連9場未先發 王柏融代打選保送、跑回唯一分數

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融(中)上場代打選到保送上壘，最後回壘得分，避免球隊被完封。 擷圖自畫面
王柏融(中)上場代打選到保送上壘，最後回壘得分，避免球隊被完封。 擷圖自畫面

日本火腿隊今天起與歐力士隊展開六連戰，前進大阪京瓷巨蛋，台將王柏融連續九場未能排進先發，直到第九局上場代打，選到保送，並跑回分數，火腿終場以1：7不敵歐力士。(王柏融保送影片)

王柏融去年於大阪京瓷巨蛋敲出日職生涯首轟，整季累積24打數敲出12安打，在這座球場坐擁5成打擊率，依然未能擠進今天的先發名單，板凳待命，直到第九局才等到上場通知。

打完前八局以0：7落後的火腿，九局上派出王柏融代打，面對歐力士澤田圭佑，選到保送上壘，隨後靠大田泰示的三壘方向內野安打，加上對手守備發生失誤，跑回火腿全場唯一分數。

另一台將陽岱鋼所效力的讀賣巨人隊，今天與阪神虎隊交手，比賽因雨延賽。

日本火腿 王柏融 歐力士

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