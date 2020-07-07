聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／連9場未先發 王柏融代打選保送、跑回唯一分數
日本火腿隊今天起與歐力士隊展開六連戰，前進大阪京瓷巨蛋，台將王柏融連續九場未能排進先發，直到第九局上場代打，選到保送，並跑回分數，火腿終場以1：7不敵歐力士。(王柏融保送影片)
王柏融去年於大阪京瓷巨蛋敲出日職生涯首轟，整季累積24打數敲出12安打，在這座球場坐擁5成打擊率，依然未能擠進今天的先發名單，板凳待命，直到第九局才等到上場通知。
打完前八局以0：7落後的火腿，九局上派出王柏融代打，面對歐力士澤田圭佑，選到保送上壘，隨後靠大田泰示的三壘方向內野安打，加上對手守備發生失誤，跑回火腿全場唯一分數。
另一台將陽岱鋼所效力的讀賣巨人隊，今天與阪神虎隊交手，比賽因雨延賽。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言