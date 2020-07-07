中職／兄弟6月後起飛原因 林智勝點出勝利方程式

4月26日出戰富邦悍將隊時，「大師兄」林智勝因本壘攻防戰撲傷手指，中信兄弟隊在他缺陣期間卻逆勢打出29勝14敗、勝率高達6成74，球隊為何能在這段折損當家主砲的時間飆出佳績？林智勝指出勝利方程式，「打線串聯，加上先發投手壓制力。」

兄弟在6月打出「狂象」氣勢，戰績一路狂飆，5月中還落後樂天桃猿隊7場勝差，現在已以4場領先，今晚就有機會挑戰點亮上半季封王魔術數字M3。

今天甫歸隊的林智勝，在養傷期間也透過轉播關心球隊比賽，談到球隊戰績起飛關鍵，他說：「先發投手占比較大的因素，加上打擊串聯好，導致一連串的連勝。」

他提到，球隊開季時也打得掙扎，「但10場、20場之後，新的隊型開始打出來了。」開始贏球後，「大家知道贏球方程式，往這個方向去努力，打線有串聯，投手壓制性也有展現出來，贏球機率就高。」