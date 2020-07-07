快訊

我駐日內瓦人員確診新冠肺炎 辦事處櫃台暫停收件

西非大海賊時代：幾內亞灣海盜出擊 綁架5名中國水手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／一個感覺回來就回來了！兄弟林智勝歸隊扛四棒

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟林智勝歸隊一軍，扛起先發四棒。記者余承翰／攝影
中信兄弟林智勝歸隊一軍，扛起先發四棒。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊今天出戰樂天桃猿隊，贏球就將點亮上半季封王魔術數字M3，今天迎來「大師兄」林智勝歸隊，一回來就扛第四棒，他坦言一回來就扛四棒，自己也訝異，「但不管什麼定位，賦予我的任務，就會想辦法完成。」

林智勝在4月底於新莊球場因本壘攻防戰造成左手指中指和食指骨折，原本評估下半季才能歸隊，但他復元進度超前，上周已開始在二軍出賽，累積4場，12打數敲出5安打，包括1支全壘打和2支二壘打，手感相當火燙。

中信兄弟林智勝歸隊一軍，扛起先發四棒。記者余承翰／攝影
中信兄弟林智勝歸隊一軍，扛起先發四棒。記者余承翰／攝影

兄弟早在上周末就有意將林智勝叫上一軍，但他希望真正準備好、可以幫助到球隊再歸隊，因而婉拒；這回再次詢問林智勝的狀況，得到OK信號，確認升上一軍，一歸隊就扛四棒，總教練丘昌榮對他並不擔心，「打過很多高張力的比賽，技能和心智都不是問題。」

林智勝表示，「澄清湖那場之後就感覺OK了，我就是這樣，一個感覺回來就回來了。」他在那場二軍比賽4打數敲出3安打，包括一發全壘打，昨天再經過最後一次檢查後，確認沒有問題，在今天返回一軍助陣。

林智勝

延伸閱讀

中職／林智勝復健超前 兄弟上半季有望重兵回歸

只送不賣！ 麥當勞6色「Coca-Cola喝彩杯」免費帶回家

影／林智勝：已經可握棒揮擊 預計下月進球場練習

中職／首局超越前輩「恰恰」 王威晨寫最速50安紀錄

相關新聞

中職／一個感覺回來就回來了！兄弟林智勝歸隊扛四棒

中信兄弟隊今天出戰樂天桃猿隊，贏球就將點亮上半季封王魔術數字M3，今天迎來「大師兄」林智勝歸隊，一回來就扛第四棒，他坦言...

中職／兄弟6月後起飛原因 林智勝點出勝利方程式

4月26日出戰富邦悍將隊時，「大師兄」林智勝因本壘攻防戰撲傷手指，中信兄弟隊在他缺陣期間卻逆勢打出29勝14敗、勝率高達...

中職／前役外野守備拖垮戰局 猿隊叫上老將詹智堯支援

樂天桃猿隊上半季已落後中信兄弟隊四場勝差，沒有再失手空間的戰局，今天球員異動外野手二換二，前一場守備出現嚴重瑕疵的藍寅倫...

中職／目標還是旅外 陳偉殷提前婉拒回台打球

中華職棒希望爭取陳偉殷返台打球，雙方約定周四餐敘，會長吳志揚將與陳偉殷面對面交換想法，但面對報導紛飛，陳偉殷提前在粉絲團...

日職／強打、鐵牛棚、守備好 樂天登頂三大武器

正當中職樂天桃猿遭逆轉跌落首位，近期戰績又不佳，與上半球季冠軍漸行漸遠之時，日職樂天反而在上週對戰羅德取得5勝1敗的絕對勝利，超車以11勝4敗暫居洋聯龍頭。 樂天上季在洋聯排第三，為了要更上一層

棒球／東石高中燃燒野球魂創佳績 感動廖敏雄捐百萬

嘉義縣東石高中棒球隊成立23年，是縣內唯一高中棒球學校，也是國內青棒選手搖籃，去年獲黑豹旗大賽第3名，今年打進全國玉山盃...

棒球／大專系際盃 海科大拚3連霸

包辦前兩屆台灣運彩全國大專校院系際盃棒球爭霸賽冠軍，台北海洋科大海洋運動休閒系本月要朝三連霸目標邁進，儘管賽制修改多少影...

中職／邀殷仔加盟 吳志揚：獻最大誠意

台灣左投陳偉殷上個月遭西雅圖水手隊釋出，處於「待業」狀態，中華職棒聯盟日前向他伸出橄欖枝獲得回應，雙方約定本周四碰面，會...

中職／象盼周五封王 今戰猿拚M3

五月十五日還以七場勝差遙遙領先中信兄弟隊，樂天桃猿隊現在卻處於上半季爭冠絕對不利局面，今天將帶著四場落後，在桃園球場與兄...

中職／當投之年返鄉 情感面可做爭取陳偉殷突破口

中華職棒爭取陳偉殷能否如願，關鍵在他的一念之間，若願意在當投之年回台獻技，可望為台灣棒壇增添花火，猶如當年黑田博樹「鯉魚...

棒球／運彩大專系際盃爭霸賽 16強就轉播

不受新冠疫情影響，邁入第三屆的台灣運彩全國大專校院系際盃棒球爭霸賽已產生最終16強，11日起全國總決賽正式開戰，8強賽2...

中職／德保拉戰霸能 兄弟再贏將亮燈魔術數字M3

中信兄弟隊加速朝上半季冠軍衝刺，上周橫掃統一獅隊，加上樂天桃猿隊對富邦悍將隊吞下二連敗，兄弟取得4場勝差領先，兩隊明天在...

熱門新聞

美國疫情失控 NBA為什麼要堅定復賽？

中職／目標還是旅外 陳偉殷提前婉拒回台打球

日職／強打、鐵牛棚、守備好 樂天登頂三大武器

中職／象盼周五封王 今戰猿拚M3

中職／前役外野守備拖垮戰局 猿隊叫上老將詹智堯支援

NBA／哈沃德確定不缺席復賽 許諾捐薪資助平權運動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。