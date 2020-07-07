中職／一個感覺回來就回來了！兄弟林智勝歸隊扛四棒

中信兄弟隊今天出戰樂天桃猿隊，贏球就將點亮上半季封王魔術數字M3，今天迎來「大師兄」林智勝歸隊，一回來就扛第四棒，他坦言一回來就扛四棒，自己也訝異，「但不管什麼定位，賦予我的任務，就會想辦法完成。」

林智勝在4月底於新莊球場因本壘攻防戰造成左手指中指和食指骨折，原本評估下半季才能歸隊，但他復元進度超前，上周已開始在二軍出賽，累積4場，12打數敲出5安打，包括1支全壘打和2支二壘打，手感相當火燙。

中信兄弟林智勝歸隊一軍，扛起先發四棒。記者余承翰／攝影

兄弟早在上周末就有意將林智勝叫上一軍，但他希望真正準備好、可以幫助到球隊再歸隊，因而婉拒；這回再次詢問林智勝的狀況，得到OK信號，確認升上一軍，一歸隊就扛四棒，總教練丘昌榮對他並不擔心，「打過很多高張力的比賽，技能和心智都不是問題。」

林智勝表示，「澄清湖那場之後就感覺OK了，我就是這樣，一個感覺回來就回來了。」他在那場二軍比賽4打數敲出3安打，包括一發全壘打，昨天再經過最後一次檢查後，確認沒有問題，在今天返回一軍助陣。