中職／前役外野守備拖垮戰局 猿隊叫上老將詹智堯支援

樂天桃猿隊上半季已落後中信兄弟隊四場勝差，沒有再失手空間的戰局，今天球員異動外野手二換二，前一場守備出現嚴重瑕疵的藍寅倫和余德龍下二軍，換上老將詹智堯與成晉，詹智堯一歸隊即扛先發先發第九棒、右外野。

猿隊周日在新莊球場以4：9輸給富邦悍將隊，除了帳面上可見的4次失誤外，左外野接連啟用藍寅倫和余德龍，接二連三發生守備瑕疵，讓有機會接殺的飛球落地形成長打。

猿隊今天與兄弟正面交鋒，球員異動直接外野手二換二，總教練曾豪駒表示，「藍寅倫這幾場的守備判斷出現比較多瑕疵，對戰局影響較大，這段時間先下去調整。」至於余德龍，曾豪駒則提到，「他是我們很倚賴的工具人，他的守備非常重要，讓他先下去，守備專注度再提升一點。」

在爭冠緊要關頭叫上37歲的詹智堯，曾豪駒表示，「他本來就是能力很好的選手，也希望這個時候可以發揮安定隊友的作用。」