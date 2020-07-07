棒球／東石高中燃燒野球魂創佳績 感動廖敏雄捐百萬

嘉義縣東石高中棒球隊成立23年，是縣內唯一高中棒球學校，也是國內青棒選手搖籃，去年獲黑豹旗大賽第3名，今年打進全國玉山盃第8名佳績，因疫情缺乏培訓經費，80歲棒球界名人、台北同發建設公司董事長廖敏雄，中午到校筆贊助棒球隊百萬元，收藏玉山盃全國青棒錦標賽完封勝投手劉嘉益比賽球衣。

熱愛棒球的前國策顧問廖敏雄，從1989年長期擔任台灣學生棒球運動聯盟會長，出錢出力推動基層棒球發展，獲選棒球名人堂特殊貢獻人物，過去組同發成棒球，常被外界誤為同名同姓的前職棒時報鷹選手廖敏雄同一人。

東高棒球隊1年培訓及比賽預算要5、600萬元，廖敏雄得知棒球隊因疫情影響難維持，決定捐百萬元讓棒球隊順利運作，東高球隊去年在黑豹旗全國賽獲第3名，今年全國玉山盃闖進第8強，創隊史佳績。

「看到東高棒球隊在地扎根培養人才，很高興」，廖敏雄述說國內棒球發展，30多年前在電視看到學生球隊下跪抗議裁判不公，觸動內心「咱的野球（棒球）怎麼這樣？」開始為學生棒球發展打拚，看到東高教職員每人每月贊助500元支持球隊很感動。

三壘手兼後援投手劉嘉益，玉山盃對戰花蓮隊擔任先發，球速最快145公里，飆出7次三振，是他第一場完封勝，進入中華青棒隊36人培訓名單，考上中信金融管理學院，未來目標進入職棒，他以錄影方式感謝廖敏雄。