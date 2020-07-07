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中職／目標還是旅外 陳偉殷提前婉拒回台打球

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳偉殷在粉絲團發文，證實仍將目標放在旅外，中職暫非選項。 歐新社
陳偉殷在粉絲團發文，證實仍將目標放在旅外，中職暫非選項。 歐新社

中華職棒希望爭取陳偉殷返台打球，雙方約定周四餐敘，會長吳志揚將與陳偉殷面對面交換想法，但面對報導紛飛，陳偉殷提前在粉絲團做出回應，「經紀公司正積極幫我尋求國外的機會。」證實仍將目標放在旅外，中職暫非選項。

陳偉殷上個月遭水手釋出，中職日前主動表態，將與陳偉殷的經紀公司聯繫，了解他的意願，若他有意返台，將按照規章第86條啟動旅外傑出球員返台條款。中職釋出善意，也敲定周四與陳偉殷當面聊，希望能以最大誠意爭取他的青睞。

然而，陳偉殷今天先一步透過粉絲團回應，「最近持續在訓練，也即將進入sim game的階段，經紀公司正積極幫我尋求國外的機會，目前，我能做的事，仍是準備好自己，謝謝大家對我未來動態的關心！」

他接著以英文寫道，「有些誤導性的報導，指稱我即將加盟中職，未來若有機會回到家鄉打球，那會是我的榮幸，但這些內容實未與我討論過，這些毫無根據的報導是在未與我聊過的情況下編造，現在我唯一專注的事，就是做好準備以迎接下一步，期待在球場上再看到你們。」

早在遭水手釋出之際，陳偉殷就以透過經紀公司表達，將繼續尋找國外球隊的機會，今天再次證實眼下目標仍是旅外，暫無回台打球的想法。

陳偉殷 中職 水手

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