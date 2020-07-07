MLB／勇士再折損戰力 馬卡基斯棄賽：棒球不是全部

大聯盟剛公布2020年新賽季賽程，但勇士隊外野手馬卡基斯（Nick Markakis）也做出決定，他受到染疫隊友弗里曼（Freddie Freeman）觸發，才和隊友赫南德茲（Felix Hernandez）一樣，選擇退出今年賽季。

４度入選明星賽的弗里曼確診新冠肺炎，且出現發燒和相關症狀，36歲的馬卡基斯和弗里曼通話後感觸很多，他說：「只是聽到他電話裡的聲音就很難受，就像打開視野。」一通電話讓馬卡基斯發現，棒球外還有廣闊世界，打開眼界後他也決定退出今年賽程。

包括道奇隊強投普萊斯（David Price）、國民隊辛默曼（Ryan Zimmerman）、卡斯提歐（Welington Castillo）及洛磯隊外野手戴斯蒙（Ian Desmond）等球員，都宣布不會參加今年賽季，馬卡基斯是國民第2位宣布退出2020年賽季的球員，勇士隊的一壘教練楊恩（Eric Young Sr.）同樣選擇跳過今年賽季。

除弗里曼（Freddie Freeman）確診，勇士還有史密斯（Will Smith）、圖桑（Touki Toussaint）和克茲馬（Pete Kozma）的檢測結果呈現陽性，總教練史尼克（Brian Snitker）表示史密斯和圖桑沒出現感染症狀，但克茲馬有發燒症狀。

勇士總教練也說，球員沒能有更多持續更新的詳細資訊並不公平，他尊重馬卡基斯做出的決定，儘管少了這員大將對球隊戰力有一定損失，「他是球隊重點球員之一，我知道他思考很久。」

馬卡基斯有3名子女，他表示退出今年賽季的決定獲得全家人充足支持，現階段的自己打球也不是為了追逐更高薪資，而是想享受在球場上的樂趣，「上場但在沒有觀眾的氛圍下打球，這不是我要的棒球。」