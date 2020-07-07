日職／強打、鐵牛棚、守備好 樂天登頂三大武器

正當中職樂天桃猿遭逆轉跌落首位，近期戰績又不佳，與上半球季冠軍漸行漸遠之時，日職樂天反而在上週對戰羅德取得5勝1敗的絕對勝利，超車以11勝4敗暫居洋聯龍頭。

樂天上季在洋聯排第三，為了要更上一層樓，球團高層在去年季後的自由球員市場花了一番力氣，雖然固定先發輪值中的美馬學、重要中繼投手赫曼(Frank Herrmann)，及作為補償球員的小野郁，都轉往對手羅德，捕手嶋基宏也離隊；不過加入了返日的牧田和久，從羅德以金錢交易來涌井秀章，簽下自由球員鈴木大地，以及同樣是作為補償的酒居知矢，再找來前歐力士的洋砲羅梅洛(Stefen Romero)，還有新洋投恰格瓦(JT Chargois)，整體戰力與上季相比或有小幅增加，一般預料連兩年打進季後賽並沒有太大的問題，但在洋聯有著軟銀、西武等強隊的情況下，要衝擊優勝還是有一定的難度，沒想到新球季還進行不到一個月，樂天就登頂，而且球隊近況還繼續朝著正面的方向前進。

樂天上季的投手表現是6隊次佳，美馬的離開對於投手戰力目前看來並沒有太大的影響，去年因傷只出賽12場的則本昂大是先發輪值中的扛霸子，本季出賽3場都拿勝投，且全都是優質先發，防禦率只有0.87，在兩個項目中都是聯盟第一；去年只拿到3勝的涌井，轉隊後出賽2場就拿到2勝，是樂天本季先發陣中最大的驚奇；去年入選國家隊的岸孝之、都是生涯最多出賽次數球季的石橋良太及弓削隼人，在本季的表現都算穩定，固定輪值中只剩下今年轉先發的松井裕樹，他因控球不佳導致用球數過多，連兩場先發都投不到5局，日前下二軍調整，如果松井能改善這個缺點，那樂天將擁有洋聯最強力的先發輪值。

牛棚投手的表現是樂天本季最大的亮點，本季總共有9名投手上場後援，包括牧田、恰格瓦、森原康平及新人津留崎大成都已中繼5場以上且都未失分，補償球員酒居登板6場也僅失1分，9名投手總共投50又3/2局，只丟掉6分，防禦率只有1.07，當中防禦率最高的反而是台灣好手宋家豪的3.86，不過這也是因為有一場失掉2分所造成的。值得注意的是23歲的安樂智大，過去幾年因傷打打停停的他，一直交不出好表現，今年教練團將他先定位在中繼，本季出賽4場，僅被打出1轟失1分，如果他能在中繼有穩定表現，對於樂天的投手戰力會有很大的助益，另外，樂天還有好幾位有實績的中繼投手，包括青山浩二、高梨雄平及久保裕也等人都尚未出賽，牛棚戰力十分深厚。

打擊得分能力向來是樂天要爭冠所較欠缺的部分，本季在補進鈴木以及羅梅洛後，打線有明顯的進步，是全日職唯一團隊打擊率破3成的球隊。過去8年單季打擊率從未超過3成的鈴木，換新環境後似乎打擊也跟著提升，尤其是上週對上老東家的6連戰，26個打數打出11支安打，外帶1轟及4分打點，打擊率來到3成5；而以破3折年薪加盟的羅梅洛，打擊率也高達3成6，還有4轟及9分打點，打點之所以不多，是因爲都被前面的4個棒次給打完了，尤其是淺村榮斗，本季的15場比賽，他已經打出7轟及22分打點，其中有6轟是決定該場勝負的關鍵，也就是説樂天的11勝中有超過一半是由他打下勝利打點的，目前他也暫居打點及全壘打的雙冠王。

樂天隊的強打淺村榮斗本季球棒發燙，打擊率高達.351，長打率更是嚇人的.825。 聯合報系資料照片

另外，樂天在過去5季中有3季盜壘數都是洋聯最少，有1季是倒數第二，不過今年竟然已經跑出全日職最多的16次，其中生涯單季盜壘最多只有11次的島內宏明有5次，去年13盜的年輕小將辰己涼介也有4次，長打能力跟速度，會是樂天本季的攻擊雙武器。

而有一點可能較少人注意到，那就是團隊的失誤次數，樂天開季打了15場比賽，只發生了2次失誤，與巨人並列日職最少，跟過去相比有明顯的進步，洋聯最多是倒數第二的火腿的13次，墊底的歐力士也有11次，可見得失誤與球隊戰績有絕對的相關性，失誤少這點也是樂天目前能暫居洋聯龍頭的原因之一。