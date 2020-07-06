不只三倍券 體育署擬7月中下旬推出運動振興券

除了振興三倍券，體育署長高俊雄今天也捎來好消息，8日將召開記者會，預計運動振興券將在7月中下旬展開預購，未來不只看比賽，還可以買運彩。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對體育產業造成的衝擊，體育署推動運動產業紓困振興方案，除了協助運動彩券經銷商、體育團體以及受影響的相關產業外，也曾提出消費抵用券的構想。

高俊雄今天出席第3屆台灣運彩全國大專校院系際盃棒球爭霸賽全國總決賽開賽記者會時透露，8日將將召開記者會，運動振興券規劃將在7月中下旬展開預購。

先前疫情期間，不少運動賽事取消或延期，一度閉門開打的中華職棒賽事，5月上旬起有限度開放觀眾進場，對於運動振興券用途，高俊雄說：「可以去看比賽，看比賽買的東西都可以用，如果對運彩有興趣，也可以去買運彩。」