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大專棒球系際盃總決賽 11日起點燃戰火

中央社 / 台北6日電

第3屆台灣運彩全國大專校院系際盃棒球爭霸賽11日起將在新北市三重棒球場舉行16強決賽，8強賽將於23日登場，台北海洋科技大學海洋運動休閒系這次將挑戰3連霸。

台灣運彩全國大專校院系際盃棒球爭霸賽今年邀請中華職棒中信兄弟球星王威晨代言，而體育署長高俊雄今天也受邀出席開賽記者會，並帶領選手大跳洗手舞。

高俊雄致詞時表示，今年2月起到7月2日期間，體育署按照防疫指引，陸續舉辦超過9500場學生運動聯賽，預計7月底，將會突破1萬場賽事。

今年全國大專校院系際盃棒球爭霸賽共158隊參與，歷經208場比賽後，16強隊伍出爐，今年從16強賽事起，將有電視轉播，而台北海洋科技大學海洋運動休閒系這次將瞄準3連霸。

不過，今年主辦單位修改規定，凡105至107學年度大專棒球運動聯賽一般組前3名報名的球員，系際盃每場最多3人參賽，也讓台北海洋科技大學海洋運動休閒系今年戰力大受影響。

前2年都以球員身分參賽的林志軒，今年改當台北海洋科技大學海洋運動休閒系教練，他表示，今年球隊得仰賴新生或其他科系球員，因此今年打得很辛苦，關鍵時刻須有人挺身而出，面對今年16強隊伍，他強調，接下來都不能大意。

棒球 中信兄弟 中華職棒

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