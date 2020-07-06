玉山U18對抗賽／曾子祐猛打賞 盼入選國手

來自平鎮高中一年級的曾子祐今天打擊大爆發，他在玉山U18中華藍白對抗賽第6戰繳出4安打的「猛打賞」，助白隊以9：8擊敗藍隊，他也希望好表現能夠順利入選最終18人名單，「當然想拚第一次的U18國手，接下來還要提升守備及打擊的穩定性。」

今年玉山盃桃園市當家游擊手李灝宇因傷缺陣，由曾子祐頂替扛起鎮守游擊重擔，他的守備十分穩定，最終還拿下玉山盃最佳游擊手獎並入選中華培訓隊，總教練吳柏宏對子弟兵守備非常放心，並認為曾子祐的個性穩定，讓他在打擊表現也有穩定輸出。

不過曾子祐不像李灝宇屬於長打型打者，之前也沒打木棒聯賽及黑豹旗，大賽經驗較缺乏，他表示過去也會請教學長一些守備技巧，但打擊部分不會強求長打，「我打第二棒，比較是助攻角色。」但今天他敲出4支安打，其中2支三壘安打，「來這裡的投手都很強，我只是想把球打確實而已。」

曾子祐表示，第4戰打完自己有些小低潮，因此在下一場比賽前還特別請教練陳威儒指導，第5戰就繳出雙安成績，今天表現更是更上層樓。他還透露自己進培訓隊後一直在觀察學長馬傑森，「他是我的偶像，他的守備穩定性、律動感和打擊爆發力都是我想學習的。」