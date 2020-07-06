棒球／運彩大專系際盃爭霸賽 16強就轉播

不受新冠疫情影響，邁入第三屆的台灣運彩全國大專校院系際盃棒球爭霸賽已產生最終16強，11日起全國總決賽正式開戰，8強賽23日起登場，今年除從16強起安排賽事轉播，冠軍球隊更有市價近萬元的專屬訂做手套，為一般組棒球員打造出夢幻舞台。

今年賽事共吸引158支隊伍與會，包括挑戰3連霸的台北海洋科技大學海洋運動休閒系，7月11日和12日於三重棒球場進行16強決賽，同樣場地23日到26日進行最終8強決賽，FOX體育台將全程轉播8強決賽。

體育署署長高俊雄滿意說，台灣防疫有成，從2月初至今已舉辦超過9千場運動賽事，在新冠肺炎肆虐全球下實屬不易；大專校院系際盃棒球爭霸賽提供大專生以球會友的平台，接續體育抵用券也將上路，盼能刺激體育產業。

台灣運彩總經理林博泰表示，今年賽事規格再升級，不但16隊都有專屬球衣，冠軍隊伍每位選手還有專屬的訂做棒球手套。