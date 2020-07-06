中職／德保拉戰霸能 兄弟再贏將亮燈魔術數字M3

中信兄弟隊加速朝上半季冠軍衝刺，上周橫掃統一獅隊，加上樂天桃猿隊對富邦悍將隊吞下二連敗，兄弟取得4場勝差領先，兩隊明天在桃園球場正面交鋒，由兄弟德保拉與猿隊霸能上演洋投對決，兄弟再贏就將點亮上半季封王魔術數字M3。

兄弟靠著6月後戰績狂飆起飛，6月底「超車」猿隊後，7月持續擴大領先優勢，儘管尚未點亮魔術數字，但封王路已經不遠。

兄弟明天推出德保拉先發，他在開季吞下5連敗後，接著迎接一波6連勝，從5月16日後只要先發就是勝投進袋，表現倒吃甘蔗。

猿隊由霸能先發，他才剛在上周三面對兄弟，先發5局狂失9分（責失8分），寫下大屠殺的序曲，猿隊最終在該役以0：20不敵兄弟，也開啟兄弟在上周的四連勝。

本周賽程進入補賽周，兄弟與猿隊明天與後天各要在桃園與洲際球場交手一場，後天為保留比賽，打到三局下，猿隊取得4：1領先。