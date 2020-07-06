中職／新人測試會 48人獲推薦取得選秀資格

中職新人測試會今天在新莊球場登場，83人報名、81人出席，最終48人獲得推薦、取得選秀資格，包括26名投手、2名捕手、20名野手。

本屆測試會歷時近5小時，五隊皆由總教練領軍，派出教練、球探代表到場觀看，期待能從測試會中挖掘潛力新秀。

81位參加測試的選手，最終共48人獲得推薦。入選的26位投手中，屠振偉飆出本次測試會最快球速147公里，翁緯喬、林銘謙也有146公里的球速，三度挑戰測試會的王鵬斐、年僅18歲的林詠翔球速也達到145公里。

目前擔任中信兄弟隊訓練員兼餵球投手的高正鋐，今天面對5人次，解決4人，也獲得球團推薦。高正鋐表示，自己準備約兩個月，隊上的前輩們也有鼓勵他要加油。

今年測試會首度出現高中應屆畢業生報名，來自嘉義高中的投手劉崇聖表示，會參與測試會是想讓球團知道自己有在維持投球狀況，已經很久沒比賽，能站上投手丘覺得很興奮；高苑工商投手林詠翔正值重訓期，認為自己目前狀況還在調整中，能投出145公里速球，也感到吃驚。

野手方面，哈睨吉路、徐浩凱、高宸軒、林楷錡及陳鼎傑皆敲出全壘打，哈睨吉路5次打擊敲出3安打。

哈睨吉路表示，自己跟隨著輔大學長黃柏豪的腳步挑戰職棒殿堂，學長也傳承經驗、給予建議，讓他在心態方面有所成長。林楷錡及陳鼎傑也有兩支長打表現。

新人測試會推薦名單：

投手(26人)：別為尤明勝、王鵬斐、何稟淳、林浩瑋、林銘謙、翁緯喬、高正鋐、高駿宇、張朝欽、許育銘、陳韋霖、陳龍源、曾家鋐、黃冠廷、黃勃睿、楊淳弼、楊尊凱、萬立宸、趙璟榮、劉俊廷、劉崇聖、潘承邦、蔡子凡、賴威誠、簡子烜、林詠翔。

捕手(2人)：甘傑文、黃家德。

內野手(12人)：林雨力、哈睨吉路、徐浩凱、高宸軒、許哲晏、陳聖賢、黃子權、黃明真、黃韋盛、葉修毓、詹銘修、藍淯勝。

外野手(8人)：孔令奇、伊斯坦大．比力安、李皓偉、林楷錡、陳鼎傑、詹宗勳、潘俊宇、蔡鎮宇。