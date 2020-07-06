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中職／測試會48人通過 兄弟餵球投手高正鋐獲推薦

中央社 / 新北6日電
高正鋐(2017年)。 擷圖自義守大學棒球隊臉書粉絲團
高正鋐(2017年)。 擷圖自義守大學棒球隊臉書粉絲團

中華職棒今天舉辦新人測試會，共有83人通過審核，最終48人獲球團推薦，得以參加選秀會。被推薦的名單中，高正鋐是中信兄弟餵球投手，再度挑戰測試會，他也受到球員們的鼓勵。

本屆測試會共有83名選手通過資格審核，首度有2名高中應屆畢業生參加測試會。測試會採投打實戰，分組進行，野手有5次打擊機會，投手則是面對5人，共有5人敲出全壘打，分別為哈睨吉路、徐浩凱、高宸軒、林楷錡、陳鼎傑。

測試會於上午8時40分開始，大約進行至下午1時20分，隨後球團推薦名單也出爐，獲得推薦的選手，可以參加20日舉行的新人選拔會，挑戰進職棒的機會，共推薦了48人。

投手共有26人，分別為尤明勝、王鵬斐、何稟淳、林浩瑋、林銘謙、翁緯喬、高正鋐、高駿宇、張朝欽、許育銘、陳韋霖、陳龍源、曾家鋐、黃冠廷、黃勃睿、楊淳弼、楊尊凱、萬立宸、趙璟榮、劉俊廷、劉崇聖、潘承邦、蔡子凡、賴威誠、簡子烜、林詠翔。

捕手共有甘傑文、黃家德2名。內野手則是12人，分別為林雨力、哈睨吉路、徐浩凱、高宸軒、許哲晏、陳聖賢、黃子權、黃明真、黃韋盛、葉修毓、詹銘修、藍淯勝。外野手共8人，孔令奇、伊斯坦大．比力安、李皓偉、林楷錡、陳鼎傑、詹宗勳、潘俊宇、蔡鎮宇。

其中高正鋐是中信兄弟餵球投手，2018年也曾參加測試會，沒有獲得推薦，不過當時兄弟詢問有沒有意願擔任餵球投手，就擔任起這個位置。這次再度出來挑戰夢想，高正鋐表示，張志豪有提點他，要把控球和變化球再練得更犀利。

高正鋐坦言，餵球對測試會其實沒太大幫助，因為兩者性質不同，「不過學長們知道我要出來選，也都鼓勵我，要我多去嘗試，就算失敗也沒有關係」。

黃勃睿再度挑戰選秀 回母校遇陳偉殷一起練球

中華職棒今天舉辦新人測試會，投手黃勃睿雖然去年選秀落選，但他不放棄，再度參加測試會並獲得推薦。黃勃睿表示，之前回母校練球時，剛好遇到學長陳偉殷，從他身上學到很多。

沒有國手資歷的球員，可透過中職測試會獲得球團推薦，進入到選秀會。從國體大畢業的投手黃勃睿，是基層教練黃文生的兒子，去年也參加過測試會獲得推薦，不過在選秀會上落選，今年捲土重來再次挑戰，最快球速140公里。

對於自己的表現，黃勃睿表示滿意，打了85分。雖然去年黃勃睿的球速更快，不過他說，由於之前去當兵4個月，準備期大概只有半年，比較倉促，所以投球順暢度還沒有到很好，也比較緊張。

黃勃睿近期回母校國體大訓練，剛好前旅美球星陳偉殷也在國體大自主訓練，在球隊教練的牽線下，黃勃睿獲得與陳偉殷一起練球的機會。黃勃睿笑說：「我本來很怕丟不好，但他說沒關係，跟學長親近之後，發現他是很願意跟我分享的人，我也都吸收得了。」

黃勃睿表示，光是傳接球就覺得自己跟陳偉殷天差地遠，「學長的球都會往下掉，我的則是都很平，跟他丟球會注意到一些小細節，也會揣摩他的動作」。黃勃睿透露，上星期陳偉殷曾跟他說有新想法，不過他笑說：「學長說之後再慢慢告訴我，一步一步來。」

中信兄弟 張志豪 選秀

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