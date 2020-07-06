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中職／悍將交易傳聞紛飛 「抱持開放態度」連三拉三

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
悍將隊林哲瑄。報系資料照
悍將隊林哲瑄。報系資料照

中信兄弟與樂天桃猿爭取上半季冠軍之際，富邦悍將內部風暴搶盡版面，網傳兄弟、猿隊都向悍將洽談交易外野手林哲瑄，悍將回應沒討論過此事，「但如果對球隊戰力有幫助的交易案，我們抱持開放態度。」回應交易傳聞，已經「抱持開放態度」連三拉三。

悍將內部暗潮洶湧，交易之說也不逕而走，上周六才剛以「球團持開放態度，任何對於球隊戰力有幫助的方案，都是可能的選項之一。」對外回應交易傳聞。

周日再傳統一獅隊有意以張偉聖換悍將投手王尉永，但交易案已擱置，獅隊決定先等選秀結果，悍將也證實雙方確實談過，但未定案，並說：「對於球員交易的方案，球團持開放的態度，也會審慎評估。」

今天再度遭傳兄弟和猿隊都對林哲瑄有興趣，球團再度回應，「對於此交易案，球團沒討論過。」但對交易繼續保留空間，「如果有對球隊戰力有幫助的交易案，我們保持開放態度」。

林哲瑄 樂天桃猿 富邦悍將

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