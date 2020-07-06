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中職／高中生首度參加新人測試會 劉崇聖想投給球探看

中央社 / 新北6日電
劉崇聖。 中央社
劉崇聖。 中央社

中華職棒今天舉辦新人測試會，首度有2名高中應屆畢業生參加，之前曾因螃蟹球爆紅的劉崇聖，因為已半年沒有實戰，因此報名測試會，想投給各隊看，他也說，感到相當興奮。

嘉義高中畢業的劉崇聖面對5名打者，投出2次保送、1次三振，被敲1支二壘安打，對於今天的表現，他為自己打了60分。劉崇聖說：「因為我今天有設定2個目標，一個是投球位置，一個是投球節奏，今天只有投球節奏有控制好，球的位置比較不理想一點。」

劉崇聖曾在2018年黑豹旗青棒賽時，投出紅到美國去的螃蟹球，也吸引各家球探注意。劉崇聖表示，今天在測試會有投曲球、滑球及變速球，「其實變速球就是大家講的螃蟹球，只是我都會說那是變速球而已」。

今天最快球速142公里，劉崇聖表示，並沒有特地催球速，主要是把動作、節奏做好，他說：「因為我只要想亂催球速的話，身體就會跑掉。」

由於高中生只要經由高中木棒組教練推薦，就可以直接報名選秀，這次是首次有高中畢業生參加測試會。劉崇聖指出，主因是已經超過半年沒有比賽，「參加測試會目的是讓球探們知道，我持續都有在練，沒有荒廢掉」。

半年多沒有實戰，劉崇聖說：「距離上一次那麼多人看我丟球，是去年黑豹旗了，所以今天看到這麼多人，其實心裡是滿興奮的。」

來自高苑工商的林詠翔，今天出現1次保送、被蔡鎮宇敲出二壘安打，最快球速145公里。他指出，由於1個月前去黑山羊訓練中心，現在還在重訓期，狀況沒有很好，主要是有球隊想要看他的狀況，才會來報名測試會。

林詠翔指出，前2天有去找前職棒選手陽建福進行調整，主要是動作方面，「因為我很久沒有進牛棚丟球，都是在平地丟，他有提醒我一些細節」。高中時林詠翔因狀況不好，透過教練推薦，也有去找過陽建福，得到很多幫助。

球速 陽建福 黑豹旗

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