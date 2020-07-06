中職／遭傳要交易林哲瑄 悍將回應並無討論過

中職富邦悍將一直被傳要與其他球隊交易，繼昨天統一獅張偉聖換悍將王尉永，悍將表示獅隊確實有提出，今天又被媒體寫要交易林哲瑄，不過悍將回應沒有討論過，但持開放態度。

統一獅昨天曾表示，由於獅隊欠缺牛棚戰力，考慮用外野手張偉聖，與悍將交換牛棚投手王尉永，之前有與悍將高層討論過，但尚未正式提出，須等到選秀過後再評估。悍將昨天也回應，統一獅確實有提出後援投手的需求，對於球員交易的方案，球團持開放的態度，也會審慎評估，但目前並沒有任何定案。

不過由於悍將最近發生休息室風暴，胡金龍在南英商工棒球隊校友會的群組留言：「打爆富邦換總A！各位校友加油！」事件，雖然本人及球團都聲明是胡金龍弟弟拿他的手機所發，還是遭禁賽、禁隨隊及罰款，加上另一名前旅外選手林哲瑄目前也在二軍，被外界揣測悍將有意將2人交易掉。

今天又有媒體寫出，樂天桃猿及中信兄弟有意找悍將交易中外野戰力林哲瑄，不過悍將今天回應，「對於此交易案，球團沒討論過，但如果有對球隊戰力有幫助的交易案，我們保持開放態度」。