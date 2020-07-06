中職／5隊到場看新人測試會 味全龍選秀方向不只投捕

中華職業棒球大聯盟今天辦新人測試會，中職5隊都派人到場，包括中信兄弟隊副領隊彭政閔；味全龍隊第2次參與測試會，教練郭勝安說，補強重點不只投手，只要是好野手都會選。

味全龍去年剛成立，中職測試會吸引191名選手報名，但今年大減，僅83人。味全龍今年同樣自辦測試會，通過者可獲球團推薦直接參加選秀，當時總教練葉君璋透露，今年選秀會以投捕為主，最後還是依隊型決定。

郭勝安上午說，只要是好選手都會選，不限定投手，「內、外野不能只有一號選手，還是要再選進一些」，當然好投捕更不用說。至於會選大學畢業生或高中生，沒特別設定方向，今年不會像去年選進這麼多球員，目前已有50人。

測試會部分，郭勝安表示，有些選手不錯，但需一點時間磨練。

測試會只實戰投打，選手不用守備；郭勝安說，之後可增加守備項目，「像捕手守備就是很重要的一環」。

到場人士分別為統一7-ELEVEn獅隊教練團林岳平、高志綱、劉育辰、球探杜福明及潘俊榮；富邦悍將隊有洪一中、陳威志、吳俊良、林正豐、杜西、古久保健二、球探沈鈺傑、廖本詠、鄭皓達與陳啟民。

樂天桃猿隊有曾豪駒、蔡建偉、林英傑、劉家豪、球探賴達官、林昭宏與馬西傑；中信兄弟有總教練丘昌榮、彭政閔、球探王詮宏、鄭凱應與井煥翰；味全龍教練團葉君璋、陳志偉、郭勝安、球探卓致宇、呂彥翰及陳昱綸。