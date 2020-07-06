中職／爭取陳偉殷返台 會長吳志揚9日與他當面談

台灣左投陳偉殷遭水手釋出，成為自由之身，中職日前向他伸出橄欖枝也獲得回應，雙方約定本周四碰面，中職會長吳志揚將了解他本人的意願，下一步是否有意效力中職。

大聯盟日前確定重啟之際，從4月底以來就在台灣自主訓練的陳偉殷，接到水手釋出通知，還未穿上新東家球衣出賽就結束賓主關係，陳偉殷下一步還是未知數，儘管表態仍以國外球團為優先選項，但中職也決定化被動為主動，出面邀約他加盟。

吳志揚日前主動提到，將與陳偉殷的經紀人聯繫，了解他的意願，雙方已經敲定本周四餐敘，面對面交換想法，屆時中職是否有望迎來史上最強左投，也會有比較明朗的答案。

若陳偉殷有意返台打球，中職將按照規章第86條旅外傑出球員條款啟動相關程序，由會長提案，再經全體常務理事三分之二（含）以上決議通過，有意願爭取陳偉殷的球隊，即可展開接洽談約。

當年因應爭取郭泓志而生的旅外傑出球員條款，統一獅當年簽下他後，犧牲三輪選秀權，但規章中實未明訂補償方式，陳偉殷若有意投入中職，各隊不必然犧牲三輪選秀權，各隊可自行提出金錢或選秀補償，他隊同意即可。