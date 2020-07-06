日職／不受東京疫情影響 10日開放觀眾進場

日本東京都疫情雖然有升溫趨勢，但日本棒球機構（NPB）和日本職業足球聯賽（J.League，J聯盟）今天徵詢專家意見後決定，將依原訂期程本月10日起開放最多5000名觀眾進場。

日本放送協會（NHK）報導，NPB和J聯盟今天舉行線上「對策連絡會議」，代表NPB和J聯盟出席的人士聽取專家對疫情的看法。

東京都到5日止已連續4天單日新增病例破百，感染總人數持續增加，專家表示，雖然疫情發展仍無法預測，但應不會出現爆炸性社區感染擴散的情況。

因此，日本職棒與J聯盟將依原訂計畫，從10日起單場比賽開放最多5000名觀眾進場。

日本東北醫科藥科大學特任教授賀來滿夫說，雖然無法做到「零感染風險」的程度，但也有必要一邊逐步恢復社會活動與經濟活動，一邊試著防疫。

另外，日本職棒與J聯盟有意從8月1日開始增加進場觀眾人數到球場容納人數的一半，專家對此持慎重態度表示，必須密切關注感染人數的增加趨勢，本月20日左右再來做最後判斷。

日職會長齊藤惇說，雖然自己的認知是只要沒有很嚴重的疫情就不會有所改變，但會在跟政府確認的同時來進行準備；J聯盟主席村井滿說，因為要以政府見解為基礎，會關注政府見解是否有所變化。