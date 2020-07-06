快訊

三倍券買塔位放大十倍... 網友：超前部署！

朝鮮半島風雲：中共「捨南取北」？中韓美戰略角力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／新人測試會林銘謙飆速 翁緯喬再挑戰進步多

中央社 / 新北6日電
林銘謙。 報系資料照
林銘謙。 報系資料照

中華職棒今天在新莊棒球場舉辦新人測試會，投手林銘謙及翁緯喬都投出146公里球速，前職棒選手翁豐堉之子翁緯喬經歷過落選之後，球速進步近10公里，也得到爸爸的支持。

測試會採實戰投打測試，第一個出場的投手為台北興富發林銘謙，最快球速飆到146公里，送出2次三振，僅被甘傑文擊出安打。林銘謙2018年曾參加過測試會，但未獲球團推薦，相隔1年再度參加，他說：「因為今年成績有投出來，加上球速也有練起來，想說來試試看。」

林銘謙表示，主要是透過重量訓練、體能菜單改變，讓自己球速提升。之前林銘謙最快球速為142公里左右，今天出現146公里，他笑說：「自己也嚇到，沒丟這麼快過。」由於今天林銘謙站上投手丘感覺不錯，加上他認為第一印象通常都是球速，因此以投直球為主。

翁緯喬也投出146公里球速，他同樣是2018年曾參加過測試會，但未受球團青睞。翁緯喬說：「前年最快球速才137公里，連140都碰不到，這次看到自己有進步，很開心。」

翁緯喬透露，其實2018年爸爸並不建議他來測試會。他笑說：「爸爸說我來會被電，我也知道自己程度還沒辦法銜接，那時候連業餘的實力都還沒有，就是失敗中慢慢成長，這次爸爸就很支持我。」翁緯喬指出，這段時間技術是自己摸索，加上去黑山羊訓練中心輔助，提升投球素質。

球速 棒球

延伸閱讀

中職／新人測試會登場 彭政閔也出動找珍珠

中職／何稟淳留美後返台測試 受林羿豪指導收穫多

中職／6月狂象一飛衝天 超華麗牛棚是最佳靠山

中職／洪總很有愛 王詩聰：終於能回應

相關新聞

中職／6月狂象一飛衝天 超華麗牛棚是最佳靠山

中職上半季賽程接近尾聲，中信兄弟與樂天桃猿爭冠戰況白熱化，依現況來看，中信佔得有利地位，關鍵就在牛棚超強大戰力。 事實上，5月打完樂天還暫居榜首，領先第二名的中信多達5場勝差，而且當時中信勝率不

中職／三連霸後總是盛轉衰 樂天也難逃魔咒？

樂天桃猿隊近況不佳，打完4日賽程為止與中信兄弟的差距已經被拉開到3場，其中一場正面對決的比賽還被0比20痛宰，爭奪上半季冠軍陷入極為不利的狀態。 樂天桃猿隊的前身Lamigo桃猿隊去年完成中華職

中職／洪總很有愛 王詩聰：終於能回應

富邦悍將隊新秀王詩聰前天敲出生涯首安，獲得總教練洪一中親自出場迎接，眼裡還溢滿關愛，王詩聰賽後收到不少人傳給他這張有愛的...

中職／悍將砍2刀 猿爭王路重傷

中信兄弟與樂天桃猿隊上半季冠軍之爭，漸漸走向兩條分岔路，兄弟昨天再以十一比二擊敗統一獅隊，三連戰橫掃；猿隊則以四比九不敵...

中職／前一天才喊沒力了 高國輝開轟自己也意外

前一天還喊著體能耗盡，富邦悍將隊高國輝敲出三分砲，連他自己都嚇到，「我也有點意外，應該是風吹出去的吧！」這發全壘打幫助悍...

日職／不受東京疫情影響 10日開放觀眾進場

日本東京都疫情雖然有升溫趨勢，但日本棒球機構（NPB）和日本職業足球聯賽（J.League，J聯盟）今天徵詢專家意見後決...

中職／新人測試會林銘謙飆速 翁緯喬再挑戰進步多

中華職棒今天在新莊棒球場舉辦新人測試會，投手林銘謙及翁緯喬都投出146公里球速，前職棒選手翁豐堉之子翁緯喬經歷過落選之後...

中職／新人測試會登場 彭政閔也出動找珍珠

中職新人測試會今天上午在新莊球場登場，83名選手尋求通過測試，取得選秀資格，中職五隊不缺席，以富邦悍將隊陣仗最大，總教練...

中職／何稟淳留美後返台測試 受林羿豪指導收穫多

中華職棒富邦悍將目前的自行培訓選手何稟淳今天參加新人測試會，他高中畢業之後就去美國念大學，他表示，跟著悍將練球時，投手林...

中職／洪總讚第一棒表率 李宗賢：應該要有的態度

富邦悍將隊游擊手李宗賢近期扛起開路先鋒角色，不管拚勁和成績都稱職，總教練洪一中大讚他是第一棒表率；李宗賢則說擔當起這個角...

中職／獅洋投達尼爾離台倒數秀 兄弟用打爆他相送

中信兄弟隊加速衝刺上半季冠軍，不錯過拿統一獅隊開刀的機會，今天以11：2大勝獅隊，贏下此役後，對戰獅隊取得10連勝、本季...

中職／守備扯後腿 桃猿又輸悍將與季冠軍漸行漸遠

樂天桃猿隊在上半季爭冠關頭守備狂扯後腿，單場4次失誤，加上各種謎樣的左外野飛球無法完成接殺，猿隊終場以4：9不敵富邦悍將...

熱門新聞

中職／6月狂象一飛衝天 超華麗牛棚是最佳靠山

中職／逆轉就請喝咖啡 陳鴻文「祭品文」說到做到

中職／守備扯後腿 桃猿又輸悍將與季冠軍漸行漸遠

中職／洪總很有愛 王詩聰：終於能回應

中職／獅洋投達尼爾離台倒數秀 兄弟用打爆他相送

中職／悍將砍2刀 猿爭王路重傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。