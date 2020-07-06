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中職／新人測試會林銘謙飆速 翁緯喬再挑戰進步多
中華職棒今天在新莊棒球場舉辦新人測試會，投手林銘謙及翁緯喬都投出146公里球速，前職棒選手翁豐堉之子翁緯喬經歷過落選之後，球速進步近10公里，也得到爸爸的支持。
測試會採實戰投打測試，第一個出場的投手為台北興富發林銘謙，最快球速飆到146公里，送出2次三振，僅被甘傑文擊出安打。林銘謙2018年曾參加過測試會，但未獲球團推薦，相隔1年再度參加，他說：「因為今年成績有投出來，加上球速也有練起來，想說來試試看。」
林銘謙表示，主要是透過重量訓練、體能菜單改變，讓自己球速提升。之前林銘謙最快球速為142公里左右，今天出現146公里，他笑說：「自己也嚇到，沒丟這麼快過。」由於今天林銘謙站上投手丘感覺不錯，加上他認為第一印象通常都是球速，因此以投直球為主。
翁緯喬也投出146公里球速，他同樣是2018年曾參加過測試會，但未受球團青睞。翁緯喬說：「前年最快球速才137公里，連140都碰不到，這次看到自己有進步，很開心。」
翁緯喬透露，其實2018年爸爸並不建議他來測試會。他笑說：「爸爸說我來會被電，我也知道自己程度還沒辦法銜接，那時候連業餘的實力都還沒有，就是失敗中慢慢成長，這次爸爸就很支持我。」翁緯喬指出，這段時間技術是自己摸索，加上去黑山羊訓練中心輔助，提升投球素質。
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