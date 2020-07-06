中職／新人測試會登場 彭政閔也出動找珍珠

中職新人測試會今天上午在新莊球場登場，83名選手尋求通過測試，取得選秀資格，中職五隊不缺席，以富邦悍將隊陣仗最大，總教練洪一中領軍，共12人團隊到場，中信兄弟副領隊彭政閔也出動。

本屆新人測試會包含45位投手、4位捕手、20位內野手和14位外野手，也首度有高中應屆畢業生參與測試會，採實戰測試，野手將有5到6次打擊機會，投手則將面對5到6人次，今天上午8點起在新莊球場展開。

五隊都在總教練領軍下到場，悍將隊除了洪一中外，還有打擊教練陳威志和杜西、投手教練吳俊良、牛棚教練林正豐，投捕教練古久保健二，以及四名球探和兩名翻譯。

中信兄弟的五人團隊，除了總教練丘昌榮和球探外，另一位亮相身影正是副領隊兼農場主管彭政閔，卸下球員身分後，投入兄弟農場體系，今天也一起到場挖掘新血。

統一獅由總教練林岳平領軍，首席教練高志綱、打擊教練劉育辰和兩名球探到場；樂天桃猿派出七人團隊，包括總教練曾豪駒、打擊教練蔡建偉、牛棚教練林英傑、投捕教練劉家豪，以及三名球探。新軍味全龍則由總教練葉君璋率領，內野教練陳志偉、投手教練郭勝安及三名球探到場。