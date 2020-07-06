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中職／何稟淳留美後返台測試 受林羿豪指導收穫多

中央社 / 新北6日電
就讀貝瑞大學時期的何稟淳。 擷圖自貝瑞大學棒球隊官網
就讀貝瑞大學時期的何稟淳。 擷圖自貝瑞大學棒球隊官網

中華職棒富邦悍將目前的自行培訓選手何稟淳今天參加新人測試會，他高中畢業之後就去美國念大學，他表示，跟著悍將練球時，投手林羿豪教導很多東西，讓自己投球更順暢。

何稟淳從高中畢業之後赴美國念大學，就讀貝瑞大學（Barry University），球隊為NCAA二級。念完大學之後，何稟淳今年回到台灣，目前在悍將二軍自行培訓，並參加中職今年的測試會，盼一圓職棒夢。

何稟淳表示，今天投球狀況還不錯，不過因為只能與5個人實戰，總共僅丟了15球，比賽感覺來不及拉上來。由於測試會是從1好1壞開始，何稟淳說：「前2個打者都抓第一球，所以之後就先從變化球開始，因此有三振出現。」

何稟淳是4分之3側投，變化球種為滑球及變速球，在美國念大學時主要是擔任後援投手，因此若能進職棒，他也希望從中繼出發。在悍將跟著二軍練球，何稟淳表示，訓練時程與美國差不多，他笑說：「只是天氣比較熱，然後跑比較多一點。」

何稟淳提到，悍將投手林羿豪在二軍教了他很多東西，「主要是動作出力的方式，還有我的缺點，效果很好，感覺投球比較順暢，出力點有吃到。」

在大學時期，何稟淳主修商業管理，他也說，現在英文程度沒有問題，如果未來沒有打球，英文會是自己的強項。他指出，在美國學習到最多的是課業與球技要兼顧，必須同時進行。

林羿豪 富邦悍將 中職

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