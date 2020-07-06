中職／洪總很有愛 王詩聰：終於能回應

富邦悍將隊新秀王詩聰前天敲出生涯首安，獲得總教練洪一中親自出場迎接，眼裡還溢滿關愛，王詩聰賽後收到不少人傳給他這張有愛的「巴頭照」，從洪總的眼神裡感受到什麼？他笑說：「一個充滿愛的眼神嗎？」

王詩聰前五場比賽都沒等到首安，前天繼續卡位先發出賽，終於在第八局敲出二壘安打，且是幫助悍將隊追平比分的關鍵安打。洪總隨即換上代跑，親自走上場迎接王詩聰退場，拍拍他的頭盔鼓勵，球團拍下瞬間畫面，球迷直呼洪總眼神充滿父愛。

王詩聰也看了這張照片，「很多球迷都傳給我。」洪總的眼神幾乎滴出蜜，他從春訓就對這名新秀寄予厚望，升上一軍後也不吝給予機會，即便遲遲沒有表現，還是頻頻將他寫進打序。

「春訓的時候表現還不錯，剛上來時壓力滿大的，總教練這麼看重我，打不好，還一直給我機會。」生涯首安就是重要的追平安打，王詩聰有終於回應信任的感覺，「頂住壓力，沒有讓他失望，當下真的很爽。」

王詩聰的首安苦主正巧就是堂哥王躍霖，他也在賽後收到王躍霖傳來的恭賀簡訊，除了恭喜他的首安打、首打點外，也說好「各自努力」。

王躍霖輸了兩人的職棒初次對決，當下因為搞砸一分領先而懊惱，回家後連老婆都問他「心情還好嗎？」但他也說這只是第一回合，期許堂弟能長駐一軍。