聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／洪總很有愛 王詩聰：終於能回應

聯合報 / 記者陳宛晶／新北報導
總教練洪一中（左）親迎退場的眼神溢滿關愛，王詩聰也有感受到。圖／富邦悍將隊提供
總教練洪一中（左）親迎退場的眼神溢滿關愛，王詩聰也有感受到。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊新秀王詩聰前天敲出生涯首安，獲得總教練洪一中親自出場迎接，眼裡還溢滿關愛，王詩聰賽後收到不少人傳給他這張有愛的「巴頭照」，從洪總的眼神裡感受到什麼？他笑說：「一個充滿愛的眼神嗎？」

王詩聰前五場比賽都沒等到首安，前天繼續卡位先發出賽，終於在第八局敲出二壘安打，且是幫助悍將隊追平比分的關鍵安打。洪總隨即換上代跑，親自走上場迎接王詩聰退場，拍拍他的頭盔鼓勵，球團拍下瞬間畫面，球迷直呼洪總眼神充滿父愛。

王詩聰也看了這張照片，「很多球迷都傳給我。」洪總的眼神幾乎滴出蜜，他從春訓就對這名新秀寄予厚望，升上一軍後也不吝給予機會，即便遲遲沒有表現，還是頻頻將他寫進打序。

「春訓的時候表現還不錯，剛上來時壓力滿大的，總教練這麼看重我，打不好，還一直給我機會。」生涯首安就是重要的追平安打，王詩聰有終於回應信任的感覺，「頂住壓力，沒有讓他失望，當下真的很爽。」

王詩聰的首安苦主正巧就是堂哥王躍霖，他也在賽後收到王躍霖傳來的恭賀簡訊，除了恭喜他的首安打、首打點外，也說好「各自努力」。

王躍霖輸了兩人的職棒初次對決，當下因為搞砸一分領先而懊惱，回家後連老婆都問他「心情還好嗎？」但他也說這只是第一回合，期許堂弟能長駐一軍。

王躍霖 富邦悍將 洪一中

延伸閱讀

中職／被堂弟敲首安 王躍霖不開心砸鍋仍說恭喜

中職／悍將年輕化 范國宸再見安逆轉猿

中職／花式接殺讓洪總來不及嚇 申皓瑋：不能再犯

中職／找堂哥王躍霖敲首安 王詩聰：等這球等很久了

相關新聞

中職／悍將砍2刀 猿爭王路重傷

中信兄弟與樂天桃猿隊上半季冠軍之爭，漸漸走向兩條分岔路，兄弟昨天再以十一比二擊敗統一獅隊，三連戰橫掃；猿隊則以四比九不敵...

中職／洪總很有愛 王詩聰：終於能回應

富邦悍將隊新秀王詩聰前天敲出生涯首安，獲得總教練洪一中親自出場迎接，眼裡還溢滿關愛，王詩聰賽後收到不少人傳給他這張有愛的...

中職／前一天才喊沒力了 高國輝開轟自己也意外

前一天還喊著體能耗盡，富邦悍將隊高國輝敲出三分砲，連他自己都嚇到，「我也有點意外，應該是風吹出去的吧！」這發全壘打幫助悍...

中職／洪總讚第一棒表率 李宗賢：應該要有的態度

富邦悍將隊游擊手李宗賢近期扛起開路先鋒角色，不管拚勁和成績都稱職，總教練洪一中大讚他是第一棒表率；李宗賢則說擔當起這個角...

中職／獅洋投達尼爾離台倒數秀 兄弟用打爆他相送

中信兄弟隊加速衝刺上半季冠軍，不錯過拿統一獅隊開刀的機會，今天以11：2大勝獅隊，贏下此役後，對戰獅隊取得10連勝、本季...

中職／守備扯後腿 桃猿又輸悍將與季冠軍漸行漸遠

樂天桃猿隊在上半季爭冠關頭守備狂扯後腿，單場4次失誤，加上各種謎樣的左外野飛球無法完成接殺，猿隊終場以4：9不敵富邦悍將...

中職／張偉聖換王尉永擱置 獅隊先選秀、悍將態度開放

富邦悍將和統一獅隊傳出以王尉永交易張偉聖，獅隊領隊蘇泰安承認有討論，悍將隊則回應，「對於此交易，統一獅確實有提出後援投手...

日職／相隔5個月實戰登板 張奕飆速149公里

因為右手肘不適而未能趕上開季的歐力士隊台灣投手張奕，今天在與社會人隊的交流賽中登板，先發3局無失分，最快球速也來到149...

中職／妻兒現身大螢幕 羅力千K表揚有洋蔥

富邦悍將隊今天賽前為洋投羅力舉辦千K表揚儀式，他的家人錄製影片驚喜現身，讓想念家人的羅力忍不住拭淚；在疫情之中獨自在台奮...

中職／被堂弟敲首安 王躍霖不開心砸鍋仍說恭喜

對決堂弟王詩聰前，樂天桃猿隊後援投手王躍霖很清楚他的生涯首安還沒出爐，「沒有想過希不希望他從我手中敲出首安，但當時一分差...

中職／記錯球數被哥哥笑 高國麟：只顧笑、不提醒我

富邦悍將隊高國麟昨天在場上發生記錯球數的烏龍，身為記錯球數資深前輩的哥哥高國輝，被鏡頭捕捉到笑得很燦爛，高國麟也看到了這...

中職／逆轉就請喝咖啡 陳鴻文「祭品文」說到做到

富邦悍將隊昨天多數時間都處於落後，終結者陳鴻文親自發出「祭品文」，喊話逆轉就請咖啡，盼到悍將隊最終以7：6逆轉擊敗樂天桃...

熱門新聞

MLB／驚悚！田中將大被強襲球擊中頭部 倒地送醫治療

中職／逆轉就請喝咖啡 陳鴻文「祭品文」說到做到

MLB／道奇塞揚強投普萊斯也不玩了 棄賽球員身價最高

NBA／看柯瑞練投大受啟發 勇士菜鳥直呼不可思議

NBA／網友有眼不識泰山 小詹姆斯笑回自己老爸是柯瑞

中職／守備扯後腿 桃猿又輸悍將與季冠軍漸行漸遠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。