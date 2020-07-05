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中職／洪總讚第一棒表率 李宗賢：應該要有的態度

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
李宗賢稱職扛起開路先鋒，連兩戰都繳三安打。記者季相儒／攝影
李宗賢稱職扛起開路先鋒，連兩戰都繳三安打。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊游擊手李宗賢近期扛起開路先鋒角色，不管拚勁和成績都稱職，總教練洪一中大讚他是第一棒表率；李宗賢則說擔當起這個角色，強烈告訴自己，「一定要上壘，讓中心打者的工作容易一些。」

悍將隊今天以9：4擊敗樂天桃猿隊，三連戰收下兩勝，李宗賢連續兩天都是三安打「猛打賞」，稱職扛起開路先鋒的角色。洪總賽後不僅大讚他的打擊成績，也對他展現的拚勁讚不絕口，「宗賢最棒的就是，不管打怎樣，一定都會全力衝一壘、不會減速。」

對於洪總的誇讚，李宗賢則是認為這是自己本來就該做好的事，「這是應該要有的態度，在場上就是要有活力一點，把積極的一面表現出來。」他也提到，隊上前輩也有說，不管現在戰績怎樣，要把態度拿出來，把自己的工作做好。

悍將隊在上半季確定爭冠無望後，大幅啟用新兵作戰，連兩戰收下勝利，李宗賢指出，「大家的心都綁在一起，這幾場把球隊的氣氛、感情、信任都展現出來。」

李宗賢 樂天桃猿 富邦悍將

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