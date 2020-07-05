中職／前一天才喊沒力了 高國輝開轟自己也意外

前一天還喊著體能耗盡，富邦悍將隊高國輝敲出三分砲，連他自己都嚇到，「我也有點意外，應該是風吹出去的吧！」這發全壘打幫助悍將隊擴大領先，終場以9：4撂倒樂天桃猿隊。

高國輝在系列賽前兩戰退出先發打線，總教練洪一中因他感覺疲憊先排他休息，高國輝也自承最近體能跟不上，在場上有點力不從心，先充電一下再出發。

今天重返先發打線，高國輝面對王溢正前兩打席都吞下三振，卻在比賽後段終於打擊建功，第五局敲向左外野，看似可能被接殺，卻幸運落地成為二壘安打，高國輝指出，「余德龍被燈光影響，這球算是滿幸運的。」

高國輝第八局面對陳禹勳更是大棒一揮，敲出本季第六轟，一棒底定戰局，對照前一天還在喊累的模樣，他說：「我也是很意外。」他表示，當時二、三壘有人，自己只想著至少要打遠一點，多打一分保險分進來，結果是三分全壘打，「應該被風吹出去的吧！」

悍將隊早已與上半季冠軍無緣，近期以年輕新血為主的陣容出擊，為下半季培養戰力，高國輝也期待，「這段時間就讓教練團看看年輕選手的能耐，也讓他們把信心打出來。」至於給自己的期許，他說：「可以健健康康打完每一天就很棒了。」