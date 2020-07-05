中職／獅洋投達尼爾離台倒數秀 兄弟用打爆他相送

中信兄弟隊加速衝刺上半季冠軍，不錯過拿統一獅隊開刀的機會，今天以11：2大勝獅隊，贏下此役後，對戰獅隊取得10連勝、本季對戰15勝4敗；兄弟贏球，加上同日樂天桃猿隊輸球，兄弟爭取上半季王座已擴大為四場勝差領先。

獅隊上半季戰績欠佳，洋投問題最大，現在達尼爾又將在7月中旬返美陪產，小孩生完後是否歸隊還不確定，這場比賽可能是他在台灣的倒數第二場出賽，上演一場大爆炸。

兄弟第一局由老將周思齊建功，敲出二壘安打為球隊先馳得點，第二局詹子賢的兩分砲帶動6分大局，周思齊補上二壘安打、江坤宇內野安打，各帶有2分打點，兄弟持續進擊，第五局再敲回2分。

達尼爾的離台倒數秀，此役留下先發5局被敲12安打、責失9分的慘烈成績單，防禦率再竄升為8.44。

詹子賢前三打席敲出三壘打、全壘打、一壘打，只差二壘安打就是「完全打擊」；陳子豪同樣繳出「猛打賞」， 3安打帶有3分打點；周思齊不讓中生代專美於前，近期持續扮演「打點製造機」，此役也貢獻3分打點。