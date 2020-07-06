中職／6月狂象一飛衝天 超華麗牛棚是最佳靠山

聯合新聞網 / Ramos
中信兄弟中繼投手蔡齊哲(左)和吳俊偉(右)和王牌救援李振昌(中)在6月份同時發威，牛棚鐵三角組成可怕的勝利方程式。 聯合報系資料照片
中信兄弟中繼投手蔡齊哲(左)和吳俊偉(右)和王牌救援李振昌(中)在6月份同時發威，牛棚鐵三角組成可怕的勝利方程式。 聯合報系資料照片

中職上半季賽程接近尾聲，中信兄弟與樂天桃猿爭冠戰況白熱化，依現況來看，中信佔得有利地位，關鍵就在牛棚超強大戰力。

事實上，5月打完樂天還暫居榜首，領先第二名的中信多達5場勝差，而且當時中信勝率不到5成，可是到了6月中信暴衝，戰績是超亮眼的18勝5敗(至昨賽前為止)，反倒是樂天僅10勝13敗，一來一往之間決定兩隊命運。

6月至今中信牛棚防禦率2.27，考量到今年中職是彈力球年，這個數據是相當不可思議的，被打擊率0.254、每局被上壘率1.22也很漂亮，而且完全無敗投和救援失敗，幾乎無懈可擊。

反觀樂天6月至今牛棚防禦率是超高的8.33、被打擊率0.355、每局被上壘率1.91，後援投手群可說全面崩盤，另有3敗、4次救援失敗，67局投球挨19轟，遠不如期間中信63.1局挨6轟，兩隊牛棚表現天差地遠。

以各別投手來看，6月至今蔡齊哲出賽13場、防禦率0.73，拿下1勝5中繼，吳俊偉出賽11場、防禦率0.96，拿下3勝4中繼，李振昌出賽12場、防禦率1.50，豪取8救援，只要3人一起出賽，中信已14連勝，儼然是「勝利方程式」。

可貴的是，蔡齊哲、吳俊偉當年都是透過測試會，才經由球團推薦進選秀，最終分別在2017、2018年選秀第四輪指名獲中信青睞，醜小鴨變天鵝。

另外，「拆彈專家」鄭凱文6月至今出賽9場、防禦率3.24，小將陳柏豪出賽8場、防禦率0.93，中生代的謝榮豪同樣出賽8場、防禦率2.57，牛棚無論勝利組或所謂的落後組投手，表現都相當出色。

陳柏豪在中信兄弟逐年進步看得到，本季他的三振能力大幅提升，被安打數快速下降，近來還有連續10場無失分的表現。 聯合報系資料照片
陳柏豪在中信兄弟逐年進步看得到，本季他的三振能力大幅提升，被安打數快速下降，近來還有連續10場無失分的表現。 聯合報系資料照片

今年中信牛棚可非一帆風順，開季至5月結束，牛棚整體防禦率達5.24，另有3敗、3次救援失敗，表現漸入佳境，投手教練佛斯特、林恩宇的調整教導功不可沒，讓每位投手角色定位明確，在觀念、心理、投球策略都給不少好的建議。

另外就是球隊內部競爭意識，中信本土投手加洋投多達35人，但一軍投手只有12個名額，當中還包括3洋投，在二軍土投要出人頭地必須很拚才行，相對地，在一軍土投必須時刻戰戰兢兢，否則一不小心就被取代。

其實中信農場後援投手還有不少「好貨」，吳哲源在二軍防禦率僅2.52，鄭佳彥、官大元去年還是牛棚主力，出賽都超過40場，周磊在二軍先發9場，但僅在一軍投過一場，他們想上一軍要加把勁才有機會。

老將官大元多年來為兄弟立下不少汗馬功勞，也曾經有非常優異的表現，今年還沒有上一軍的機會，球隊內競爭相當激烈。 聯合報系資料照片
老將官大元多年來為兄弟立下不少汗馬功勞，也曾經有非常優異的表現，今年還沒有上一軍的機會，球隊內競爭相當激烈。 聯合報系資料照片

其實桃猿在過去6年5冠期間，牛棚表現就不算理想，少數投手也有過勞的問題，今年球季有如壓力鍋一次爆炸，樂天牛棚防禦率7.53，高於聯盟平均值6.15，每局被上壘率將近2，如果再不改善問題，一直寄望打擊火力掩護牛棚戰力薄弱軟肋，今年要拚4連霸難度很高。

中信兄弟 李振昌 吳俊偉 官大元

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