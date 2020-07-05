中職／守備扯後腿 猿又輸悍將與季冠軍漸行漸遠

樂天桃猿隊在上半季爭冠關頭守備狂扯後腿，單場4次失誤，加上各種謎樣的左外野飛球無法完成接殺，猿隊終場以4：9不敵富邦悍將隊，三連戰吞下兩敗，上半季爭冠之路愈來愈險峻。

猿隊此役由王溢正先發，悍將隊推出陳仕朋，但猿隊的左外野防區形成「神秘三角洲」，搶走這場本土左投對決焦點。

王溢正被守備失誤、瑕疵害慘，除了帳面上可見的4次失誤外，第四局林宥穎、第五局高國輝和范國宸都打向左外野，猿隊接連由藍寅倫、余德隆扛左外野，看似有機會接殺的球，各種撲接、滑接都讓球從身邊溜過形成長打，悍將隊在第四局進帳2分，第五局搶下3分，取得6：4領先，高國輝第八局再補三分砲，一擊讓猿隊斃命。

王溢正先發5局被敲8安打、失6分，繼前一場3.2局先發吞敗後，再次與第六勝無緣。

猿隊開賽就靠林立的陽春砲先馳得點，第五局以陽耀勳的內野安打拉開攻勢，林立敲出安打、林泓育高飛犧牲打各敲回1分，再因三壘手辛元旭的失誤奉送1分，但領先的局面維持不久，就被悍將隊討回，這一仗沒拿下來，上半季爭冠局勢處於絕對不利。