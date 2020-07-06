中職／三連霸後總是盛轉衰 樂天也難逃魔咒？

樂天桃猿隊近況不佳，打完4日賽程為止與中信兄弟的差距已經被拉開到3場，其中一場正面對決的比賽還被0比20痛宰，爭奪上半季冠軍陷入極為不利的狀態。

樂天桃猿隊的前身Lamigo桃猿隊去年完成中華職棒史上繼兄弟象、味全龍、統一獅之後第4隊、第5度的3連霸，今年挑戰史上第一次的4連霸，原本局勢看好，卻在上半季跌了一跤。雖然下半季還有捲土重來的機會，不過桃猿隊過去的3年連霸都是先在上半季封王，奠下基礎。今年中信兄弟來勢洶洶，也有包辦上下半季冠軍的實力與氣勢，讓成軍第一年的樂天桃猿想要挑戰4連霸面臨嚴重考驗。

加亮的直球宣言製表

中職史上從未有球隊能達成4連霸，而且3連霸球隊隔年都沒有任何球隊能拿到季冠軍，可見難度之高。究竟過去挑戰4連霸的球隊，在3連霸之後的隔年發生了什麼事？

1995年兄弟象：陳義信大走調

首先是1992-1994年開創史上第一次3連霸的「黃衫軍」兄弟象，連霸失利的原因除了先發球員歷經連霸期間累積的傷痛以及體力負擔，洪一中、林易增等主力成績皆下滑之外，最大的關鍵在於王牌先發陳義信的嚴重走調。陳義信從前一年的勝敗比+18（22勝4敗）變成-7（8勝15敗），造成象隊頓失重心。

洋投巴比諾雖然還是有雙位數勝投貢獻，但也從勝敗比+11（16勝5敗）變成-1（10勝11敗），加上克力士因家庭因素直到季中才返台加盟，傲人的「三巨投」風光不再。巴比諾與另一名洋投馬力歐在季中被日本的讀賣巨人隊挖角，更讓象迷心碎不已。

2000年味全龍：悲情解散無挑戰權

味全龍是中職前一次單一球季的總冠軍，也完成3連霸，但封王後在1999年就解散。 聯合報系資料照片

經過不到幾年，輪到味全龍隊在1997、1998、1999年打造「赤色王朝」。無奈龍隊卻在封王後宣布解散，就連4連霸的挑戰權都沒有，堪稱是中職史上最悲情的3連霸隊伍。解散後徐生明總教練及黃煚隆等部分球員轉投台灣大聯盟，留給球迷無限傷感，直到去年底才重返中華職棒，並將於2021年進軍一軍賽事。

2004年兄弟象：最接近四連霸的一次

2001、2002、2003年兄弟象隊再度締造三連霸，也把低迷許久的中華職棒再度找回人氣。到了2004年球季，彭政閔獲得打擊、安打雙冠王，0.376打擊率寫下生涯新高，不過蔡豐安、陳致遠成績明顯下滑，「三劍客」的攻擊力大減，團隊單場得分從5.09分減到4.31分，優勢不再。這一年象隊最可惜的地方是下半季僅以千分之三的勝率差距不敵興農牛，失去打進總冠軍賽的機會，否則以當時坐擁勝投王風神（17勝9敗、防禦率2.71）、中入伸（14勝6敗、防禦率2.77）、橫田久則（9勝8敗、防禦率3.34）等先發洋投，加上豐富的季後賽經驗，只要拚進總冠軍賽仍有一定的勝算。

兄弟象這兩次挑戰4連霸皆無法成功，除了本身實力的弱化以及傷兵問題之外，同時間另外一強權的竄起也是主因。統一獅在兄弟象連霸期間就是最大的對手，加上王漢、謝長亨、郭進興、阿坡里那四大強投正值顛峰，職棒六年得以一舉包辦上下半季冠軍，直接登上年度王座，也終結兄弟霸業。

興農牛則是靠著黃忠義、鄭兆行、張泰山的「三番刀」，職棒第二年的陽建福正值巔峰投出15勝，加上勇壯、飛勇等洋投，2004年下半季驚險勝出，又在總冠軍賽4勝3敗擊退統一獅，奪下隊史首座年度總冠軍。

2010年統一獅：唯一三連霸後隔年墊底

前統一獅領隊林增祥在2007~09年與總教練呂文生合作，寫下隊史第一次3連霸，但隔年季初就遭到球隊撒換。 聯合報系資料照片

2007到2009年開創隊史最顛峰的統一獅隊，季初不久就發生領隊林增祥被解除領隊職務的事件，注定是一個風雨飄搖的球季。三連霸付出的代價是老將衰退、傷勢影響、新秀戰力無法銜接，打擊王潘武雄季中就宣布因傷整季報銷重創獅隊打線，不僅連霸不成，團隊投打守的數據都是四隊最差。尤其總教練呂文生還寫下帶隊以來最差成績（54勝63敗3和、勝率0.462），成為史上唯一在三連霸之後隔年墊底的隊伍，並破隊史紀錄的10連敗。

年底獅隊傳出震撼性交易，以250萬元的價碼從興農牛隊獲得明星球員張泰山，加上又在選秀會上選中旅美歸國的強打游擊手陳鏞基，在隔年（2011年）奪回總冠軍。