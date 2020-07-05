快訊

最多候選人東京都知事選舉落幕 小池百合子成功連任

中職／賽前羅力千K表揚 富邦悍將暫時6：4領先樂天

攝影中心 / 記者季相儒/新北即時報導
賽前富邦悍將為洋投羅力舉辦千K表揚儀式。 記者季相儒／攝影
賽前富邦悍將為洋投羅力舉辦千K表揚儀式。 記者季相儒／攝影

富邦悍將本週在新莊主場迎戰樂天桃猿進行三連戰，今天最後一戰戰富邦悍將派出陳仕朋對上樂天桃猿的王溢正，前兩戰雙方互贏一場，賽前樂天桃猿與目前上半季排名第一的中信兄弟勝差來到三場。富邦悍將先發投手陳仕朋目前投完五局失4分其中3分為自責分，樂天桃猿先發投手王溢正目前投完五局失6分，目前五局結束富邦悍將暫時以6：4領先樂天桃猿。

【中央社／新北5日電】

中職富邦悍將在今天賽前表揚羅力達生涯千K，不過看到球隊準備的驚喜影片，羅力不禁拭淚，因疫情關係與家人分隔兩地，他表示，「真的很想念家人，但在台灣已是最好選項。」

羅力在6月28日對中信兄弟先發時，完成個人中華職棒生涯1000次三振里程碑，繼興農牛洋投勇壯、統一獅潘威倫之後，為中職史上第3人。且羅力以187場出賽、1182局、4890打席、1萬8010投球數達成千K，為史上最速。

悍將今天在主場新莊棒球場賽前，表揚羅力達成生涯千K。談到印象最深刻的三振，羅力表示，「每一個三振都非常重要，千K是非常重要的里程碑，如果真的要講，總冠軍戰的三振都是印象比較深刻。」

羅力於2012、2013年先效力Lamigo桃猿隊，中間短暫去韓國職棒後，2015年回到中職，就一直效力義大犀牛、富邦悍將，今年已經是羅力在中職第8個球季。

今天的儀式上，羅力之前在桃猿隊第一個捕手搭檔黃浩然（現任悍將二軍投捕教練），及現在的捕手戴培峰，都獻上祝福。羅力說：「感謝富邦球團、總教練、所有教練團、還有每一個搭配的捕手，其實跟我搭配的捕手都滿辛苦。」

悍將還瞞著羅力，找上羅力的家人拍攝影片，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情關係，羅力的家人目前在美國沒辦法來台灣。思念家人的羅力，看影片之後也紅了眼眶，「真的很想念我的家人，很可惜家人沒辦法陪在身旁，也很感謝太太在我背後支撐家裡，讓我可以隻身在外打拚。」

羅力坦言，與家人分別兩地真的很困難，但沒有更好的選項，因為美職小聯盟已經取消，在台灣打球已經是最好的選擇。他說：「還能在台灣表現很感恩，我有每天和他們通電話，只要家人開心，我在台灣就會開心。」

賽前富邦悍將邀請詹詠然（右）、詹皓晴（左）開球。記者季相儒／攝影
賽前富邦悍將邀請詹詠然（右）、詹皓晴（左）開球。記者季相儒／攝影
富邦悍將范國宸擊出超前比數安打。記者季相儒／攝影
富邦悍將范國宸擊出超前比數安打。記者季相儒／攝影
富邦悍將先發投手陳仕朋。記者季相儒／攝影
富邦悍將先發投手陳仕朋。記者季相儒／攝影
樂天桃猿先發投手王溢正。記者季相儒／攝影
樂天桃猿先發投手王溢正。記者季相儒／攝影

樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／輪值精算師 猿隊備好3洋投+王溢正抗獅

中職／王溢正、翁瑋均抗獅 猿隊3洋投力拚兄弟

我是MVP／等一個月回一軍 陳仕朋直球對決

中職／陳仕朋再扮「除獅機」 洪總900勝達陣

相關新聞

日職／宋家豪11球關門 陽岱鋼代打1球結束

樂天金鷲隊台灣好手宋家豪今天在9局上登板關門，僅用11球就讓對手三上三下，樂天也以8：1擊敗羅德隊；另外兩位台將，巨人隊...

中職／逆轉就請喝咖啡 陳鴻文「祭品文」說到做到

富邦悍將隊昨天多數時間都處於落後，終結者陳鴻文親自發出「祭品文」，喊話逆轉就請咖啡，盼到悍將隊最終以7：6逆轉擊敗樂天桃...

日職／相隔5個月實戰登板 張奕飆速149公里

因為右手肘不適而未能趕上開季的歐力士隊台灣投手張奕，今天在與社會人隊的交流賽中登板，先發3局無失分，最快球速也來到149...

中職／記錯球數被哥哥笑 高國麟：只顧笑、不提醒我

富邦悍將隊高國麟昨天在場上發生記錯球數的烏龍，身為記錯球數資深前輩的哥哥高國輝，被鏡頭捕捉到笑得很燦爛，高國麟也看到了這...

中職／被堂弟敲首安 王躍霖不開心砸鍋仍說恭喜

對決堂弟王詩聰前，樂天桃猿隊後援投手王躍霖很清楚他的生涯首安還沒出爐，「沒有想過希不希望他從我手中敲出首安，但當時一分差...

中職／守備扯後腿 猿又輸悍將與季冠軍漸行漸遠

樂天桃猿隊在上半季爭冠關頭守備狂扯後腿，單場4次失誤，加上各種謎樣的左外野飛球無法完成接殺，猿隊終場以4：9不敵富邦悍將...

中職／張偉聖換王尉永擱置 獅隊先選秀、悍將態度開放

富邦悍將和統一獅隊傳出以王尉永交易張偉聖，獅隊領隊蘇泰安承認有討論，悍將隊則回應，「對於此交易，統一獅確實有提出後援投手...

中職／妻兒現身大螢幕 羅力千K表揚有洋蔥

富邦悍將隊今天賽前為洋投羅力舉辦千K表揚儀式，他的家人錄製影片驚喜現身，讓想念家人的羅力忍不住拭淚；在疫情之中獨自在台奮...

日職／王柏融連8場未先發 陽岱鋼再坐板凳

日職火腿隊台將王柏融昨天代打敲安，打破連8打數無安打低潮，不過今天對軟銀之戰仍未列入先發打線；另一位台灣球員、巨人隊陽岱...

中職／本季土投第一人 黃恩賜奪第6勝

中信兄弟隊投手黃恩賜再以優質先發的表現，率隊七比二擊敗統一獅隊，拿到個人本季第六勝、跨季八連勝，兄弟對戰獅隊取得九連勝。

中職／體力條見底 高國輝暫不先發

半季還沒打完，富邦悍將隊卅四歲外野手高國輝的「體力條」已經見底，他坦言最近明顯感受到力不從心，趁著悍將隊已與上半季冠軍絕...

中職／悍將年輕化 范國宸再見安逆轉猿

富邦悍將隊以年輕新血為主的打線陣容，讓樂天桃猿隊在爭冠關頭再跌一跤，昨天在王詩聰追平安打、范國宸再見安打帶領下，以七比六...

熱門新聞

MLB／驚悚！田中將大被強襲球擊中頭部 倒地送醫治療

中職／花式接殺讓洪總來不及嚇 申皓瑋：不能再犯

MLB／道奇塞揚強投普萊斯也不玩了 棄賽球員身價最高

中職／逆轉就請喝咖啡 陳鴻文「祭品文」說到做到

中職／體力條見底 高國輝暫不先發

NBA／網友有眼不識泰山 小詹姆斯笑回自己老爸是柯瑞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。