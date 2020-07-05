中職／賽前羅力千K表揚 富邦悍將暫時6：4領先樂天

富邦悍將本週在新莊主場迎戰樂天桃猿進行三連戰，今天最後一戰戰富邦悍將派出陳仕朋對上樂天桃猿的王溢正，前兩戰雙方互贏一場，賽前樂天桃猿與目前上半季排名第一的中信兄弟勝差來到三場。富邦悍將先發投手陳仕朋目前投完五局失4分其中3分為自責分，樂天桃猿先發投手王溢正目前投完五局失6分，目前五局結束富邦悍將暫時以6：4領先樂天桃猿。

【中央社／新北5日電】

中職富邦悍將在今天賽前表揚羅力達生涯千K，不過看到球隊準備的驚喜影片，羅力不禁拭淚，因疫情關係與家人分隔兩地，他表示，「真的很想念家人，但在台灣已是最好選項。」

羅力在6月28日對中信兄弟先發時，完成個人中華職棒生涯1000次三振里程碑，繼興農牛洋投勇壯、統一獅潘威倫之後，為中職史上第3人。且羅力以187場出賽、1182局、4890打席、1萬8010投球數達成千K，為史上最速。

悍將今天在主場新莊棒球場賽前，表揚羅力達成生涯千K。談到印象最深刻的三振，羅力表示，「每一個三振都非常重要，千K是非常重要的里程碑，如果真的要講，總冠軍戰的三振都是印象比較深刻。」

羅力於2012、2013年先效力Lamigo桃猿隊，中間短暫去韓國職棒後，2015年回到中職，就一直效力義大犀牛、富邦悍將，今年已經是羅力在中職第8個球季。

今天的儀式上，羅力之前在桃猿隊第一個捕手搭檔黃浩然（現任悍將二軍投捕教練），及現在的捕手戴培峰，都獻上祝福。羅力說：「感謝富邦球團、總教練、所有教練團、還有每一個搭配的捕手，其實跟我搭配的捕手都滿辛苦。」

悍將還瞞著羅力，找上羅力的家人拍攝影片，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情關係，羅力的家人目前在美國沒辦法來台灣。思念家人的羅力，看影片之後也紅了眼眶，「真的很想念我的家人，很可惜家人沒辦法陪在身旁，也很感謝太太在我背後支撐家裡，讓我可以隻身在外打拚。」

羅力坦言，與家人分別兩地真的很困難，但沒有更好的選項，因為美職小聯盟已經取消，在台灣打球已經是最好的選擇。他說：「還能在台灣表現很感恩，我有每天和他們通電話，只要家人開心，我在台灣就會開心。」