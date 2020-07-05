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中職／張偉聖換王尉永擱置 獅隊先選秀、悍將態度開放

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
張偉聖。 報系資料照
張偉聖。 報系資料照

富邦悍將和統一獅隊傳出以王尉永交易張偉聖，獅隊領隊蘇泰安承認有討論，悍將隊則回應，「對於此交易，統一獅確實有提出後援投手的需求。對於球員交易的方案，球團持開放的態度，也會審慎評估，但目前並沒有任何定案。」

獅隊希望補強牛棚，向悍將隊洽談交易，外傳人選就是以外野手張偉聖換投手王尉永。蘇泰安對此證實，考慮到牛棚有需求，確實曾向悍將隊提過，但並未正式提出，近期也因已經接近季中選秀，先以選秀補強為主，交易先擱置。

悍將隊則回應，對於交易抱持開放態度，也會審慎評估，但目前並無任何定案。

張偉聖為獅隊2018年選秀第二指名，生涯累積在一軍出賽17場，在獅隊外野人才濟濟的情況下，相中交易悍將隊後援投手王尉永，本季後援出賽23場、防禦率7.58。

選秀 牛棚 統一獅

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