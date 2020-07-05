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日職／相隔5個月實戰登板 張奕飆速149公里
因為右手肘不適而未能趕上開季的歐力士隊台灣投手張奕，今天在與社會人隊的交流賽中登板，先發3局無失分，最快球速也來到149公里，身體沒有太大異樣，接下來就是增加球數、局數，往日職復出邁進。
歐力士今天在交流賽以4：3擊敗日本製鐵東海REX隊，擔任先發投手的張奕投了3局，面對12名打者，用了47球，只被敲出2安打，另有2次三振、1次四壞保送。
距離上次實戰投球約相隔5個月，張奕表示：「一方面因為期待而興奮，但也有點緊張。」投完三局後，張奕認為目前身體沒有太大問題，「由於才剛投完而已，明天還會再確認一下狀況。」
張奕去年在一軍最快飆出152公里，相隔多月的第一次實戰就來到149公里，他說：「狀態不壞，接下來就順順的來。」接下來的目標就是增加球數、局數，「為了下次登板，會好好照顧身體。」
去年張奕在一軍8場出賽、6場先發，戰績2勝4敗、防禦率5.93，年底世界12強棒球賽的好表現，讓他被預訂為球隊先發輪值人選，不過因為手肘不適，在今年2月被下放二軍。
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