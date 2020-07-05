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中職／妻兒現身大螢幕 羅力千K表揚有洋蔥

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
羅力達千K頒獎。 記者季相儒／攝影
羅力達千K頒獎。 記者季相儒／攝影

富邦悍將隊今天賽前為洋投羅力舉辦千K表揚儀式，他的家人錄製影片驚喜現身，讓想念家人的羅力忍不住拭淚；在疫情之中獨自在台奮鬥，與家人分隔兩地，羅力坦言不容易，「但每天還能視訊，知道他們開心，我在這裡也可以過得很開心。」

羅力旅台八季，在6月28日對中信兄弟隊一役完成生涯1000次三振，為中職史上第三人，花187場、1182局達陣則為史上最快，球團今天賽前為他舉辦表揚儀式，找來當初投出第一K時的搭檔捕手黃浩然，以及第1000K的戴培峰擔任頒獎人。

羅力感動球團所做的安排。 記者季相儒／攝影
羅力感動球團所做的安排。 記者季相儒／攝影

球團也透過翻譯連繫羅力的家人，錄製一段影片，為他偷偷準備驚喜。看到老婆與小孩在大螢幕上現身，羅力一度拭淚，他感謝球團與曾搭檔過的捕手，也感激家人的體諒，讓他可以在海外放心打拚，挑戰更多三振。

今年因疫情影響，家人無法和往年一樣來台相伴，羅力坦言，「不容易，他們是我的孩子、我的太太，但現在也沒有其他選擇，至少還可以每天和家人視訊，知道他們過得開心，我在這裡也可以很開心。」

今年中職搶先全球開打，正當小聯盟賽季取消之際，他仍可以靠打球養家糊口，羅力說：「還可以打球，這是很感恩的事。」達成千K里程碑，羅力表示，「這是值得驕傲的事，也是一直以來努力的成果。」但他強調，前提還是希望幫助球隊拿下勝利，其他數據都是在爭取勝利的路上順帶達陣。

羅力 中職 富邦悍將

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