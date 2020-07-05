中職／被堂弟敲首安 王躍霖不開心砸鍋仍說恭喜

對決堂弟王詩聰前，樂天桃猿隊後援投手王躍霖很清楚他的生涯首安還沒出爐，「沒有想過希不希望他從我手中敲出首安，但當時一分差，我要做的就是把這局守住。」一分領先在他手中溜走，王躍霖當下壞心情寫在臉上，但賽後仍大方向堂弟發送道賀簡訊。

王詩聰前五場比賽等不到首安，昨天在第八局遭遇堂哥王躍霖，從他手中敲出二壘安打，送回悍將隊的追平分，比賽回到6：6。

王躍霖坦言，事前知道他的首安還沒出爐，沒想過希不希望成為堂弟的首安苦主，但當時球隊一分領先，只想著要把這局守下來，「不想被他擊出長打。」結果由王詩聰占上風。

搞砸一分領先，王躍霖當下當然不怎麼愉悅，回到家裡，老婆也問他「心情還好嗎？」但他仍大方向王詩聰發送到賀簡訊；王詩聰透露內容，「他恭喜我敲出首安、首打點，我也有回謝謝葛格，那一球其實投得很漂亮。」

王詩聰表示，雖然兩人是一軍第一次遭遇，但他們以往在逢年過節都會碰到，也因為王維中很早就到高雄打球，和王躍霖更熟一點，也感謝堂哥從以前就很照顧他，帶著他吃營養品、照顧身體，「他會盯著我把藥吞下去。」