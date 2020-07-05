中職／記錯球數被哥哥笑 高國麟：只顧笑、不提醒我

富邦悍將隊高國麟昨天在場上發生記錯球數的烏龍，身為記錯球數資深前輩的哥哥高國輝，被鏡頭捕捉到笑得很燦爛，高國麟也看到了這段畫面，忍不住埋怨老哥，「也沒有提醒我的意思，就只顧著笑。」

昨役第三局，高國麟在球數2好3壞時就開始脫護具，準備走上一壘，被主審叫住回來繼續打擊，鏡頭還捕捉到高國輝笑得很開心的模樣，高國麟最終在該打席仍以保送收場。

「我有看到啊，他在笑。」高國麟談起烏龍，也覺得有點糗，「昨天真的天氣又熱，一直流汗，當下很專心在對決，我記得是兩好球，但記錯壞球，我時間過比較快吧！」他也慶幸，「還好結果是一樣的。」

高國輝在記錯數上很有經驗，且在短短十天內就發生兩次，先是2013年7月20日對戰統一獅隊潘威倫，第一個打席球數2好3壞時就想走上一壘，尷尬笑著回到打擊區，補上一支二壘安打；30日對戰Lamigo桃猿隊，面對那時還是對手的羅力（當時為雷力），高國輝再度記錯球數、2好3壞就以為被保送了，這回繼續打擊的結果是一發陽春砲。

高國麟聽聞哥哥的案例，直呼「他比較厲害，結果都是好的。」其實，高國麟已非第一次記錯球數，2017年明星賽面對投手林柏佑，也是3壞球就開始脫護具，林柏佑連忙揮揮手要他等等，最終以三振解決高國麟。