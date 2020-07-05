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中職／逆轉就請喝咖啡 陳鴻文「祭品文」說到做到
富邦悍將隊昨天多數時間都處於落後，終結者陳鴻文親自發出「祭品文」，喊話逆轉就請咖啡，盼到悍將隊最終以7：6逆轉擊敗樂天桃猿隊，今天所有球員和教練都有口福，總教練洪一中也向陳鴻文道謝，「謝謝你的咖啡欸！」
昨天悍將隊一度以3：6落後，但從第六局起局局都有分數進帳，第六局申皓瑋、第七局高國麟、第八局王詩聰，以及第九局的范國宸，各敲回1分打點，幫助悍將隊以7：6贏球，逆轉勝背後其實有「祭品文」加持。
陳鴻文今天賽前經過洪一中身邊，洪總開口道謝，「鴻文，謝謝你的咖啡。」洪總透露，「昨天他說逆轉的話，就請全隊喝咖啡。」
陳鴻文在第九局以三上三下鎖住比分，九局下等到范國宸的再見安打，悍將隊贏下這場勝利，陳鴻文說話算話，今天就兌現祭品文，全隊從球員、教練和球團人員一人一杯星巴克。
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