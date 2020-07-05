日職／宋家豪11球關門 陽岱鋼代打1球結束

樂天金鷲隊台灣好手宋家豪今天在9局上登板關門，僅用11球就讓對手三上三下，樂天也以8：1擊敗羅德隊；另外兩位台將，巨人隊陽岱鋼在7局下上場代打，敲出三壘滾地出局，火腿隊王柏融則未出賽。

宋家豪今天在9局上半登板，面對荻野貴司花了7球才讓他敲出飛球出局，接下來1顆球讓代打的鳥谷敬敲出二壘滾地出局，再用3顆解決代打的岡大海，敲出一壘滾地出局。

宋家豪上次出賽是7月2日，對羅德隊投1.1局，失1分非自責，今天再對羅德隊，用11球完成關門任務，防禦率下降到3.86，。

樂天靠著淺村榮斗在5局下的超前三分砲擊敗羅德，本周與羅德的6連戰形同太平洋聯盟龍頭攻防戰，最終樂天以本季第一次3連勝、系列賽5勝1敗的戰績，拉開與第二名羅德的勝差到2場，站穩第一。

巨人今與中日隊之戰，陽岱鋼在7局上代打投手鍵谷陽平，面對左投福敬登，看到第一顆140公里的卡特球就揮棒，結果敲出三壘方向滾地出局，打擊率下降到2成67。

火腿今天靠著野村佑希在4局下的陽春砲取得領先，以5：3擊敗軟銀隊，王柏融昨天代打面對和田毅敲出安打，不過今天整場坐滿板凳，已連續8場未先發，目前出賽8場，17打數2安打，打擊率1成18。