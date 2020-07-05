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日職／王柏融連8場未先發 陽岱鋼再坐板凳

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。報系資料照
王柏融。報系資料照

日職火腿隊台將王柏融昨天代打敲安，打破連8打數無安打低潮，不過今天對軟銀之戰仍未列入先發打線；另一位台灣球員、巨人隊陽岱鋼也同樣未先發。

王柏融上一次先發出賽已是6月26日，加上今天，連8戰未先發，昨天代打面對軟銀左投和田毅，敲出安打也跑回1分，目前出賽8場，17打數2安打，打擊率1成18，另有8次三振、4次保送。

軟銀今天派出右投二保旭，王柏融仍在板凳待命，清宮幸太郎守一壘，近藤健介守左外野，指定打擊則為中田翔。

巨人隊也公布對中日隊的先發打序，陽岱鋼並未入列，陽岱鋼昨天在6局下代打，面對中日投手大野雄大，敲出二壘飛球出局，本季出賽10場，28打數敲8支安打，有1發全壘打，3分打點，打擊率2成86。

王柏融 軟銀

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