中職／花式接殺讓洪總來不及嚇 申皓瑋：不能再犯

富邦悍將隊以7：6擊敗樂天桃猿隊，外野手申皓瑋4打數敲出4安打，只差二壘安打就是「完全打擊」，還演出一記花式接殺，讓總教練洪一中連驚嚇都來不及。

申皓瑋此役前三打席分別為三壘打、一壘打、全壘打，最後一打席「只」敲出內野安打，無緣完成完全打擊。

他賽後坦言知道有機會挑戰完全打擊，但心裡不多想，「就跟前一個打席一樣，王躍霖的球也不好打，先不要想要挑戰完全打擊，求上壘就好。」

不僅打擊有好表現，申皓瑋還在第五局演出花式接殺，在林泓育擊出的中外野飛球落地前，手肘擋球、托球再飛撲接殺，讓球迷看傻眼。

洪總談到這球，直呼：「還來不及嚇一跳，他就已經接到了。」也誇他年輕反應好。申皓瑋則自我檢討，「很驚險，也不知道自己在幹嘛，希望以後不要再發生了。」