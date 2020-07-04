中職／花式接殺讓洪總來不及嚇 申皓瑋：不能再犯
富邦悍將隊以7：6擊敗樂天桃猿隊，外野手申皓瑋4打數敲出4安打，只差二壘安打就是「完全打擊」，還演出一記花式接殺，讓總教練洪一中連驚嚇都來不及。
申皓瑋此役前三打席分別為三壘打、一壘打、全壘打，最後一打席「只」敲出內野安打，無緣完成完全打擊。
他賽後坦言知道有機會挑戰完全打擊，但心裡不多想，「就跟前一個打席一樣，王躍霖的球也不好打，先不要想要挑戰完全打擊，求上壘就好。」
不僅打擊有好表現，申皓瑋還在第五局演出花式接殺，在林泓育擊出的中外野飛球落地前，手肘擋球、托球再飛撲接殺，讓球迷看傻眼。
洪總談到這球，直呼：「還來不及嚇一跳，他就已經接到了。」也誇他年輕反應好。申皓瑋則自我檢討，「很驚險，也不知道自己在幹嘛，希望以後不要再發生了。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言