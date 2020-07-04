中職／找堂哥王躍霖敲首安 王詩聰：等這球等很久了

富邦悍將隊新秀王詩聰等待11打席，孵出生涯首安，就是一支關鍵的追平二壘安打，剛好棒打效力樂天桃猿隊的堂哥王躍霖，他說：「這是從小到大第一次對決，很想贏他。」獲得總教練洪一中親迎退場，還巴頭以示鼓勵，王詩聰笑說：「可以多巴幾次。」

悍將隊此役一度以3：6落後，第六到九局各追回1分，鯨吞蠶食後以7：6逆轉擊敗猿隊，王詩聰在第八局從猿隊第一任後援投手王躍霖手中敲出二壘安打，送回悍將隊的追平分，這也是他的生涯首安。

「等這顆球等滿久了。」王詩聰賽後表示，上去打擊的當下就是告訴自己，不要有壓力，把心情放到最鬆去打，「哥哥這球，其實也沒有失投。」王躍霖為王詩聰的堂哥，首安就找堂哥拿，他笑說：「很想贏他。」

王詩聰上壘後，悍將隊隨即換上代跑，洪總親自上場迎接他退場，巴頭以示鼓勵。獲得洪總親迎待遇，王詩聰笑說滿開心的，也不介意被多巴幾次。

洪總則誇讚王詩聰是位認真的選手，先前想太多，以至於擊球掌握度不佳，「打擊教練有提醒他，喜歡就打沒關係，不用想太多。」