中職／黃恩賜再投優質先發 兄弟對戰獅隊9連勝

中信兄弟隊投手黃恩賜再以優質先發的表現，率隊7：2擊敗統一獅隊，拿到個人本季第6勝、跨季8連勝，兄弟對戰獅隊取得9連勝。

黃恩賜投6局、被敲7支安打、失兩分責失，飆出8次三振，但也出現3次保送，造成失分危機。

2局下四壞球保送陳鏞基、陳重廷，之後被林祐樂敲二壘打，失第1分，3局下對吳桀睿投出觸身球保送、再被蘇智傑、陳鏞基敲安失分。

今天是黃恩賜本季第10場先發，第7場優質先發，對戰富邦悍將隊拿3勝最多，獅隊貢獻兩勝，另對樂天桃猿隊拿1勝。

剛拿下6月投手MVP的黃恩賜，繼隊友德保拉、萊福力之後，成為本季第3位6勝投手，也是本土投手第一人。

兄弟首局上靠江坤宇、周思齊安打及獅隊兩次失誤先拿1分，獅隊在2局下以保送、黃恩賜安打、林祐樂二壘打扳平比數。

3局兄弟展開搶分攻勢，王威晨、江坤宇、周思齊安打攻進超前分，隨後再以張志豪安打、詹子賢高飛犧牲打、許基宏中二壘打及獅隊失誤，單局拿下4分。