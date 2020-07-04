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中職／范國宸再見安打 悍將逆轉勝猿
樂天桃猿隊在上半季爭霸關頭再跌一跤，6：3的領先在比賽後段失守，富邦悍將隊打線展現韌性，第八局王詩聰敲出追平二壘安打，第九局范國宸敲出再見安打，以7：6逆轉擊敗猿隊。
羅力本季對猿隊前三場先發，全數都是7局失2分好投奪勝，直到今天猿隊才終於攻破羅力，在第五局以5支安打敲回3分，廖健富、林泓育、郭嚴文各貢獻1分打點，打破3：3平手局面。
悍將隊申皓瑋在第六局敲出陽春砲，第七局高國麟擊出一壘安打帶有1分打點，追近到5：6，猿隊由王躍霖在二、三壘有人時上場「拆彈」，以滾地球出局化解危機，第八局卻沒能守住1分領先，被王詩聰敲出追平二壘安打，同時也是他的生涯首安。
第九局，林益全的安打敲開攻勢，換上王正棠代跑，高國麟觸擊推進二壘後，范國宸補上再見安打。
悍將隊中外野手申皓瑋前三打席分別為三壘打、一壘打、全壘打，最後一打席「只」敲出內野安打，無緣完成「完全打擊」；不僅打擊有好表現，申皓瑋還在第五局演出花式接殺，在林泓育擊出的中外野飛球落地前，擋球、托球再飛撲接殺，讓球迷看傻眼。
此役兩隊洋投對決，悍將隊羅力先發7局被敲10安打、失6分，猿隊先發投手威拉諾則是投6.2局被敲8安打、失5分，都以無關勝敗收場。
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