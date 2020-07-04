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中職／挑戰10轟同隊兄弟檔 高國輝充電拚下半季

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊高國輝。 記者季相儒／攝影
富邦悍將隊高國輝。 記者季相儒／攝影

高國麟在2015年披上義大犀牛隊球衣，高國輝在該年是單季狂炸39轟的全壘打王，外界原本預期單季10轟同隊兄弟檔對兩人並非難事，卻遲到現在尚未「解成就」，現在弟弟高國麟累積9轟，已追平生涯單季最佳，進度稍微落後的高國輝得靠下半季趕進度。

高國輝近期因身體疲憊，暫時拉下先發打線，高國麟扛起先發第四棒，只要再開轟就將改寫生涯新高，但他說：「不管打幾棒，就是盡可能上壘幫助球隊，我心中的想法只有這樣。」

高國輝與高國麟在2015年季中成為隊友，高國輝對於弟弟的長程砲火，已經多次誇讚，也曾說看好他有單季20轟的能耐。

富邦悍將高國麟。 記者季相儒／攝影
富邦悍將高國麟。 記者季相儒／攝影

上半季還沒打完，高國麟已經累積9轟，是否步步回應哥哥的期望？高國輝談起來，話中滿是哥哥的嘮叨，「現在才半季，下半季會怎樣還很難說，如果他之前腳沒有受傷，現在成績應該更好，一受傷還要重新調整，也浪費了時間。」

遲未達陣的單季10轟同隊兄弟檔，高國輝說：「我還要再加油。」他本季至今敲出5轟，近期因為疲憊影響表現，暫時拉下先發，給年輕球員出賽空間，「先充電一下，下半季再來，如果下半季可以健康打，應該有機會完成10轟。」

高國輝 高國麟

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